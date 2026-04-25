ألمانيا تسعى لبناء أقوى جيش تقليدي في أوروبا بحلول 2039

أعلنت ألمانيا عن استراتيجية عسكرية جديدة تهدف إلى تحويل جيشها إلى أقوى جيش تقليدي في أوروبا بحلول عام 2039، مع التركيز على تعزيز الجاهزية العسكرية وتطوير القدرات التكنولوجية لمواجهة التهديدات المتزايدة، خاصة من روسيا. وتضمنت الاستراتيجية خطة طويلة المدى تتكون من ثلاث مراحل، مع التركيز على التعاون مع الحلفاء وتعزيز الدفاع الشامل.

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن خطة طموحة لتعزيز قوة الجيش الألماني ، حيث سيصل عدد أفراد القوات المسلحة، بما في ذلك قوات الاحتياط، إلى ما لا يقل عن 460 ألف رجل وامرأة، مما يجعله أقوى جيش تقليدي في أوروبا.

وتأتي هذه الاستراتيجية الجديدة، التي تحمل عنوان 'المسؤولية تجاه أوروبا'، في إطار توجه برلين لتعزيز دورها الأمني داخل القارة وفي إطار حلف شمال الأطلسي. وتترافق هذه الاستراتيجية مع وثيقة أخرى تركز على تطوير القدرات العسكرية، وتوسيع قوام الجيش، وإعادة تنظيم قوات الاحتياط، مما يعكس التزام ألمانيا بتحسين جاهزيتها العسكرية في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة. وفي هذا السياق، أكد رئيس هيئة الدفاع الألماني، الجنرال كارستن بروير، أن الحرب عادت إلى أوروبا، مما يفرض ضرورة الاستعداد وتعزيز الجاهزية لحماية ألمانيا وحلفائها.

وشدد على أن التعامل مع التحديات الراهنة يتطلب مقاربة شاملة غير مجزأة، تقوم على فهم التهديدات ضمن سياقها الأمني، والعمل بتنسيق وثيق مع الحلفاء والشركاء. وأوضح أن الاستراتيجية العسكرية الجديدة تعكس توجهاً نحو اضطلاع ألمانيا بدور قيادي داخل حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك على المستوى العسكري، انطلاقاً من كونها أكبر اقتصاد في أوروبا، وفي ظل بيئة تهديد تتسم بتزايد التعقيد والحدة.

وتعتمد الاستراتيجية الجديدة على مفهوم 'الدفاع الشامل'، الذي يشمل التعاون مع مؤسسات الدولة وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود، بالإضافة إلى تطوير القدرات التكنولوجية بسرعة، وتحقيق تفوق في مجال المعلومات، بخاصة في الفضاء السيبراني. وتبرز أيضاً أهمية التنسيق بين مختلف مجالات القتال، إلى جانب تطوير قدرات الضربات بعيدة المدى وأنظمة الحماية. وفي الوقت نفسه، يجري التركيز على تسريع العمليات العسكرية باستخدام التكنولوجيا، مع الحفاظ على توازن بين الأسلحة المتقدمة والأنظمة منخفضة التكلفة لضمان الجاهزية والاستمرارية.

وتؤكد الوثيقة أن الحرب الحديثة لم تعد تقتصر على جبهات عسكرية تقليدية، بل أصبحت تشمل الدولة والمجتمع والاقتصاد معاً، مع تراجع الفاصل بين العسكري والمدني وبين الحرب والسلم. وتركز الاستراتيجية الألمانية الجديدة على روسيا بوصفها التهديد الأكبر والأكثر مباشرة للأمن الألماني والأوروبي وعبر الأطلسي في المدى المنظور. وتشير الوثيقة إلى أن موسكو تعمل دون عتبة الحرب لاستهداف عناصر الدولة في ألمانيا، وتستثمر في النزاعات المحيطة بها، مع امتلاكها قدرات تسليحية بعيدة المدى تتيح لها تهديد أوروبا من عدة اتجاهات.

وتعتبر روسيا، وفقاً للوثيقة، الغرب كخصم إستراتيجي، وتسعى إلى إعادة تشكيل النظام الأمني الأوروبي، عبر إضعاف تماسك الحلف وفصل الولايات المتحدة عن أوروبا استراتيجياً، بما قد يفضي إلى توسيع نطاق نفوذها داخل القارة، بما يشمل دول البلطيق ودولاً كانت ضمن حلف وارسو سابقاً. وتحذر التقديرات الألمانية من أن روسيا تعمل على تهيئة الظروف لشن هجوم محتمل على دول الناتو، بالتوازي مع تنفيذ عمليات 'هجينة' تشمل التخريب والهجمات السيبرانية وحملات التضليل، بهدف تقويض ثقة المجتمعات بمؤسساتها.

وتشير الوثيقة إلى أن موسكو تسعى أيضاً إلى توسيع نطاق حضورها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، من خلال تعزيز قدرات أسطولها في المحيط الهادئ، مدعوماً بالقوات الجوية والفضائية وقوات الصواريخ الاستراتيجية، مع العمل على خلق بؤر توتر متعددة في تلك المنطقة لاستنزاف القدرات الأمريكية. وتسعى ألمانيا، وفق استراتيجيتها العسكرية الجديدة، إلى تحويل جيشها 'البوندسفير' إلى أقوى جيش تقليدي في أوروبا بحلول عام 2039، عبر خطة طويلة المدى تأخذ في الحسبان طبيعة التهديدات المتصاعدة التي تواجه القارة الأوروبية وحلف شمال الأطلسي.

وتقوم هذه الخطة على ثلاث مراحل رئيسية، لكل منها أهداف محددة. ففي المرحلة الأولى، يتركز الجهد على رفع القدرة الدفاعية وتعزيز الجاهزية القتالية، وتمكين القوات من الاستجابة الفورية لأي تهديد. أما المرحلة الثانية، فتهدف إلى تطوير الجيش ليضطلع بدور قيادي أوروبي داخل الحلف، بحيث يشارك مع حلفائه في توفير ردع موثوق، والاستعداد للمساهمة في مهام الدفاع الجماعي عند الضرورة





