ألكسندر زفيريف يتأهل لنهائي رولان غاروس بعد فوزه على ياكوب منشيك

الألماني زفيريف، المصنف الثالث عالمياً، يتقدم إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة بعد انتصاره على التشيكي منشيك، ويستعد لمواجهة فلافيو كوبولي في مباراة الحسم.

أثبت اللاعب الألماني ألكسندر زفيريف جدارته على الملاعب العشبية في رولان غاروس ، حيث توج نفسه مرشحاً قوياً للحصول على لقبه الأول في غراند سلام بعد فوزه المثير على التشيكي الصاعد ياكوب منشيك في نصف النهائي.

المباراة التي امتدت قرابة ثلاث ساعات شهدت تنافساً شديداً بين الطرفين؛ فقد حسم زفيريف اللقاء بأربع مجموعات (7-6، 6-2، 3-6، 6-3) مستفيداً من خبرته التي بلغت الآن الحـدّ الحادي عشر في نصف نهائيات البطولات الكبرى. منذ بداية اللقاء، أظهر منشيك قدرة على إرباك خصمه، خصوصاً في المجموعة الأولى التي توّج فيها ثلاث فرص لكسر الإرسال، لكنه لم يتمكن من استغلالها بشكل كافٍ وشهدت المجموعة الثالثة تقلباً لصالحه قبل أن يستعيد زفيريف زمام اللعب في المجموعة الرابعة.

بحلول يوم الأحد، سيواجه زفيريف في النهائي إيطاليًا فلافيو كوبولي الذي تأهل للنهائي دون أن يلعب، بعد انسحاب منافسه ماتيو أرنالدي الأخير بسبب مرض فيروس. هذه المباراة تمثل فرصة ثمينة للمتصاعد الألماني، الذي يطمح إلى إنهاء سلسلة ألقابه التي بدأت بأول فوز له في دورة ميونيخ الترابية منذ أربعة عشر شهراً. زفيريف يحمل في رصيده 24 لقباً في دورات المحترفين، منها سبعة ألقاب في بطولات الألف نقطة، ويقود سجل المواجهات المباشرة ضد كوبولي بثلاث انتصارات مقابل خسارة واحدة.

الحدث لم يقتصر على ساحة الملعب فقط؛ فقد أظهر اللاعبون جانباً إنسانياً واضحاً في المؤتمرات الصحفية. عبّر كوبولي عن مشاعره المتضاربة بين الحزن والسعادة حين سمع عن انسحاب أرنالدي، قائلاً إن ذلك جعله يشعر وكأنه على وشك البكاء، لكنه يظل مستعداً للقتال في النهائي. أما أرنالدي، فأشار إلى أن الانسحاب كان قراراً صعباً لكنه الضروري، معتبراً أن مسيرته في رولان غاروس قد شهدت رقمًا قياسياً من حيث الساعات المقطوعة (19 ساعة و42 دقيقة) خلال خمس مباريات متتالية.

وفي ختام الحدث، أكّد أسطورة التنس الإسباني رافائيل نادال أنه نادراً ما يمسك مضربًا منذ اعتزاله، مشيراً إلى أن شغفه باللعبة ما زال مستمراً بعيدًا عن الملاعب





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