ألكسندرا بوب تطالب الأندية الألمانية بدعم الكرة النسائية ومرسيليا يواجه موسماً للنسيان

تطالب النجمة ألكسندرا بوب بتطوير احترافية كرة القدم النسائية في ألمانيا، بينما يتخبط نادي مرسيليا الفرنسي في أزمات إدارية وفنية تهدد موسمه الحالي.

في مشهد كروي ألماني متطور، وجهت النجمة ألكسندرا بوب ، قائدة المنتخب الألماني للسيدات سابقاً، نداءً قوياً ومباشراً إلى أندية الرجال في ألمانيا، مطالبة إياهم بضرورة تكثيف الجهود لدعم كرة القدم النسائية بشكل أكثر جدية واحترافية.

وأكدت بوب، التي تمتلك مسيرة حافلة بالإنجازات مع نادي فولفسبورغ، أن الأندية التي بادرت بإنشاء أقسام للسيدات تستحق التقدير على خطواتها الأولية، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن هذه الخطوات لا تزال غير كافية، مشيرة إلى الحاجة الملحّة لتطوير البنية التحتية والاحترافية الرياضية بوتيرة أسرع مما يحدث حالياً. تأتي هذه التصريحات في وقت تستعد فيه بوب لخطوة مفصلية في مسيرتها المهنية، حيث ستنضم إلى صفوف بوروسيا دورتموند بعد رحلة طويلة استمرت 14 عاماً في فولفسبورغ، محققة خلالها سبعة ألقاب دوري و11 لقباً في كأس ألمانيا، مما يجعلها مرجعاً ذا ثقل في هذا الملف. وتطرقت بوب إلى ظاهرة رحيل نخبة لاعبات المنتخب الألماني للاحتراف في الدوري الإنجليزي، واصفة ذلك بأنه مؤشر يستدعي القلق وليس مجرد مسألة مالية. وأوضحت أن اللاعبات يبحثن عن بيئات احترافية تخرجهن من مناطق الراحة وتمنحهن فرصاً للتطور الفني والشخصي، وهو ما يجب على الأندية الألمانية استيعابه والعمل على توفيره محلياً. وفي سياق منفصل، تشهد الساحة الكروية الأوروبية اضطرابات تقابلها أزمات إدارية وفنية، كما هو الحال مع نادي مرسيليا الفرنسي الذي يعيش موسماً كارثياً بكل المقاييس. يواجه مرسيليا تحديات جسيمة بدأت بتخبطات في الجهاز الفني وتغييرات إدارية متلاحقة، وصولاً إلى تدهور النتائج في الدوري المحلي، مما يهدد بشكل مباشر طموحات الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. يعاني مرسيليا من أزمة ثقة حادة وتفكك في منظومة الفريق، حيث أدت النتائج المخيبة للآمال، لا سيما الخسارة الأخيرة أمام لوريان، إلى موجة من الغضب الجماهيري والانتقادات العلنية من قبل المدير الرياضي مهدي بن عطية، الذي لم يتردد في انتقاد اللاعبين بشدة. وعلى الرغم من محاولات المدرب حبيب باي لتدارك الموقف عبر معسكرات تدريبية ورحلات تقوية الروابط، إلا أن الفريق لا يزال يفتقد إلى الاستقرار الدفاعي والروح القيادية في الملعب، خاصة مع تراجع أداء بعض الركائز الأساسية. إن هذا الوضع في مرسيليا يعكس فجوة كبيرة بين التاريخ العريق للنادي وواقعه الحالي، حيث لم يحقق الفريق أي لقب محلي منذ سنوات طويلة، مما يضع الإدارة أمام ضرورة اتخاذ قرارات جذرية لإعادة بناء الهوية الكروية للفريق، بعيداً عن الحلول المؤقتة التي لم تثبت فعاليتها حتى الآن





