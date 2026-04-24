ألكاراز ينسحب من روما ورولان غاروس بسبب إصابة في المعصم

أعلن نجم ال تنس الإسباني كارلوس ألكاراز ، المصنف الثاني على مستوى العالم، عن غيابه المفاجئ عن بطولتي روما للماسترز وبطولة فرنسا المفتوحة ( رولان غاروس )، وهما من أهم البطولات في عالم ال تنس ، وذلك بسبب استمرار معاناته من إصابة في معصمه.

هذا القرار الصعب جاء بعد سلسلة من الفحوصات الطبية الدقيقة التي أجريت للاعب، والتي كشفت عن الحاجة إلى توخي الحذر وعدم المخاطرة بتفاقم الإصابة. ألكاراز، الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، كان قد انسحب بالفعل من بطولة برشلونة المفتوحة في الأسبوع الماضي بعد تعرضه للإصابة خلال مباراته في الجولة الأولى، مما أثار قلقًا كبيرًا بين محبيه ومتابعيه.

وقد خضع اللاعب لفحوصات شاملة لتحديد مدى خطورة الإصابة، ونتيجة لذلك، تقرر أيضًا انسحابه من بطولة مدريد، قبل أن يتم الإعلان رسميًا عن غيابه عن بطولتي روما ورولان غاروس. هذا الغياب يمثل ضربة قوية لطموحات ألكاراز في موسم الملاعب الترابية، حيث كان يتطلع إلى مواصلة سلسلة الانتصارات التي بدأها بداية هذا العام. بدأ ألكاراز عام 2024 بتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بلقبه الأول في بطولة أستراليا المفتوحة، ليصبح بذلك أصغر لاعب يكمل سلسلة البطولات الأربع الكبرى في مسيرته الرياضية.

هذا الفوز عزز مكانته كواحد من أبرز لاعبي التنس في العالم، وزاد من توقعات الجماهير بمستقبله المشرق. ومع ذلك، فإن الإصابة الحالية تهدد بتقويض هذه التوقعات، وتؤخر عودته إلى المنافسة على أعلى المستويات. في الموسم الماضي، حقق ألكاراز نجاحًا باهرًا على الملاعب الترابية، حيث فاز بألقاب مرموقة في مونت كارلو وروما ورولان غاروس، بالإضافة إلى وصوله إلى النهائي في برشلونة. هذه الإنجازات أكدت تفوقه على الملاعب الترابية، وجعلته أحد المرشحين الأقوياء للفوز ببطولة رولان غاروس هذا العام.

ولكن، مع غيابه الحالي، ستكون المنافسة أكثر شراسة، وستتاح الفرصة للاعبين الآخرين للتألق وتحقيق الفوز. كما أن غياب ألكاراز عن هذه البطولات سيؤثر على تصنيفه العالمي، حيث خسر بالفعل صدارة التصنيف لصالح منافسه الإيطالي يانيك سينر في أبريل الحالي، بعد خسارته أمامه في نهائي مونت كارلو. غياب ألكاراز يفتح الباب أمام يانيك سينر لتحقيق إنجاز تاريخي خاص به في البطولات الأربع الكبرى، وهو الفوز بكل بطولة من البطولات الكبرى مرة واحدة على الأقل.

فسينر قد حقق بالفعل الفوز ببطولة أستراليا المفتوحة، ويمتلك فرصة ذهبية لإكمال سلسلة البطولات بالفوز ببطولة فرنسا المفتوحة، والتي تمثل البطولة الوحيدة المفقودة من مجموعته. هذا الإنجاز سيكون بمثابة تتويج لمسيرته الرياضية، ويعزز مكانته كواحد من أفضل لاعبي التنس في العالم. ومنذ تأهله لأول بطولة كبرى له في عام 2021، لم يغب ألكاراز إلا عن بطولة واحدة فقط، وهي بطولة أستراليا المفتوحة 2023 بسبب إصابة في أوتار الركبة.

هذا يدل على التزامه القوي بالمنافسة، وحرصه على المشاركة في جميع البطولات الكبرى. ومع ذلك، فإن الإصابة الحالية تجبره على اتخاذ قرار صعب، وهو الانسحاب من بطولتي روما ورولان غاروس، بهدف الحفاظ على صحته، والعودة إلى المنافسة في أقرب وقت ممكن. من المتوقع أن يخضع ألكاراز لبرنامج علاجي مكثف، يهدف إلى تسريع عملية التعافي، وإعادة تأهيله للمشاركة في البطولات المقبلة. ويعرب ألكاراز عن أسفه الشديد لغيابه عن هذه البطولات المهمة، ويشكر جماهيره على دعمهم المستمر





