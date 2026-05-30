ألقي القبض على مشجعين في باريس بعد نهائي دوري أبطال أوروبا

ألقي القبض على عدة مشجعين في باريس عقب نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي شهد فوز باريس سان جيرمان على أرسنال واحتفاظه باللقب. وأفادت الشرطة بتوقيف 2216 شخصا وتغريم 89 آخرين تسببوا في فوضى وشغب في شوارع باريس.

ألقي القبض على عدة مشجعين في العاصمة الفرنسية باريس عقب نهائي دوري أبطال أوروبا الذي شهد فوز باريس سان جيرمان على أرسنال واحتفاظه باللقب، وفق ما أفادت ال شرطة السبت.

وتم نشر نحو 22 ألف شرطي في مختلف أنحاء فرنسا، من بينهم 8 آلاف في باريس، بعد أعمال عنف شابت فوز سان جيرمان باللقب العام الماضي. وأفادت الشرطة بتوقيف 2216 شخصا وتغريم 89 آخرين تسببوا في فوضى وشغب في شوارع باريس بعد تتويج الفريق الباريسي باللقب القاري عقب فوزه بركلات الترجيح 4-3 على نظيره أرسنال في النهائي الذي أقيم في العاصمة الهنغارية بودابست مساء السبت.

وضبطت نحو 24 شعلة نارية ونحو 100 لعبة نارية، بينما تضرر موقف حافلات في شارع جانبي متفرع من شارع الشانزليزيه في وسط باريس. وأفادت الشرطة بتضرر مخبز ومطعم في شارع فرساي، بالقرب من ملعب بارك دي برانس التابع لنادي باريس سان جيرمان، جنوب غرب باريس، حيث تجمع ما بين 4000 و5000 شخص خلال المباراة، وألقيت مقذوفات على عناصر الشرطة. Fires and clashes near Parc des Princes after PSG beat Arsenal in the Champions League.

وضمن السياق ذاته، قال متحدث باسم الشرطة مسؤوليتنا هي ضمان احتفال هادئ وآمن للجميع.

وفي العام الماضي، انتشر 5400 عنصر من الشرطة في باريس وضواحيها، وبلغ إجمالي عدد الاعتقالات 563، منها 491 في باريس





