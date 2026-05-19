أكرم العامري يحدد رؤية استراتيجية لتوحيد القرار العسكري والسياسي في اليمن

رؤية شاملة للوزير أكرم العامري حول ضرورة إنهاء التشظي السياسي والعسكري في اليمن، ودور الدعم السعودي في تعزيز الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة.

يؤكد أكرم العامري ، وزير الدولة اليمن ي ونائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة، أن الجمهورية اليمن ية تمر حالياً بمنعطف تاريخي حاسم يتطلب إعادة نظر شاملة في كافة الملفات السياسية والعسكرية.

ويرى العامري أن الأولوية القصوى في المرحلة الراهنة تتمثل في إعادة ضبط البوصلة السياسية وتوحيد القرار العسكري لإنهاء حالة التشتت والتشظي التي هيمنت على المشهد اليمني خلال السنوات الماضية، وهي الحالة التي لم تكن مجرد خلافات سياسية عابرة، بل انعكست بشكل مباشر وسلبي على استقرار الأمن وتدهور الخدمات الأساسية وانهيار القطاعات الاقتصادية التي يعتمد عليها المواطن البسيط. وفي تحليل معمق للتطورات الأخيرة، خاصة تلك التي شهدتها محافظة حضرموت، يشير العامري إلى أن هذه الأحداث قد أوجدت ديناميكية جديدة كلياً في المشهد اليمني والجنوبي، مما يجعل المرحلة القادمة مختلفة جذرياً عما سبقها، سواء من الناحية السياسية أو الأمنية، أو حتى على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويشدد المسؤول اليمني على أن إدارة هذه المرحلة الانتقالية الحساسة يجب أن تتم بعقلية مسؤولة تترفع عن الخلافات البينية والنزاعات الداخلية التي نشبت داخل المعسكر المناهض لجماعة الحوثي. ويرى أن هذا التنازع الداخلي أدى إلى تآكل مؤسسات الدولة وإبطاء عمليات التعافي الوطني الشامل.

وفي هذا السياق، يطرح العامري رؤية مفادها أن المدخل الحقيقي والوحيد لتحقيق الاستقرار الشامل يبدأ من معالجة الملف الأمني والعسكري أولاً، مؤكداً أنه من المستحيل الوصول إلى تنمية حقيقية أو استقرار مستدام بمعناه الكامل دون تطبيع الأوضاع الأمنية والعسكرية في كافة المحافظات المحررة. ويعزو العامري الفجوة الكبيرة التي نشأت في المناطق المحررة إلى تعدد القوى والتشكيلات المسلحة وغياب قيادة موحدة وعقيدة قتالية واحدة، مما تسبب في إرباك المشهد السياسي والخدمي وتعطيل بناء مؤسسات الدولة بعد تحرير تلك المناطق، بدلاً من المضي قدماً في تأسيس دولة القانون التي تخدم جميع المواطنين.

وفيما يتعلق بالتحولات السياسية، يصف العامري توحيد القرار السياسي والعسكري بأنه التحول الأكثر أهمية، خاصة بعد أحداث ديسمبر الماضي، معتبراً أن الخطط الرامية لدمج وتوحيد القوات المسلحة والأمنية تعالج جذور الأزمة التي استمرت لأكثر من عشر سنوات وكانت سبباً في الأزمات المتلاحقة. ويشير إلى أن التنافس السياسي الداخلي قد تجاوز في فترات معينة حدود الاختلاف الطبيعي ليصل إلى مرحلة الصراع المباشر الذي أضر بحياة المواطنين في مجالات الإدارة العامة والاقتصاد والخدمات.

ويلفت إلى أن التوافق الذي تم الوصول إليه في عام 2022 عبر إنشاء مجلس القيادة الرئاسي كان مهدداً بالانهيار لولا صمود المواقف السياسية والدعم السعودي السريع والمؤثر، الذي تدخل في لحظة حرجة سياسياً وعسكرياً، ثم توسع ليشمل الجوانب التنموية، مما حقق نتائج إيجابية ملموسة في وقت قياسي لم يكن متوقعاً من قبل. كما يوضح العامري أن قيادة التحالف للجنة العسكرية المشتركة ليست مجرد إجراء إداري بسيط، بل هي ضرورة استراتيجية فرضتها التجارب المريرة السابقة، حيث تم استخدام القوى المسلحة في بعض الأحيان لخدمة أجندات سياسية متنافسة.

لذا، فإن وجود طرف ثالث يحظى بثقة الجميع ويقف على مسافة واحدة من كافة الأطراف يمثل ضمانة أساسية تمنع استخدام القوة لفرض مكاسب سياسية ضيقة. ويؤكد أن تصحيح المسار يجب أن ينطلق من القاعدة، أي من مستوى المحافظات والمديريات، من خلال تمكين قيادات وطنية تمتلك الرؤية والقناعة الكافية لانتشال مناطقها من واقع المعاناة الراهن.

ويختتم العامري رؤيته بالتأكيد على أن المجتمع الدولي والإقليمي لن يتمكن من تقديم دعم فعال ومستدام في ظل وجود فوضى سياسية أو غياب الانضباط المؤسسي العسكري، مشيراً إلى أن وجود ضامن خارجي موثوق يلغي مبررات احتفاظ كل طرف بقواته الخاصة، ويحولها إلى قوات نظامية تابعة للدولة، مما يرسخ مفهوم الدولة الوازنة التي تدعم التوافقات اليمنية الخالصة بعيداً عن المشاريع الفئوية





