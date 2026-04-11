أكثر من 400 متطوع في تنظيم دوري أبطال آسيا للنخبة بجدة

تشارك مدينة جدة في استضافة منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، مع مشاركة أكثر من 400 متطوع في التنظيم. يقام دور الـ16 بنظام المباراة الواحدة في ملاعب محايدة، بينما تشهد المدينة النهائيات. يمثل هذا الحدث امتداداً لنجاحات المملكة في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

يشارك أكثر من 400 متطوع ومتطوعة في تنظيم منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، التي تستضيفها مدينة جدة . يأتي ذلك ضمن منظومة تشغيلية متكاملة يقودها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالتعاون مع اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027 في المملكة العربية السعودية. يمثل هذا التعاون خطوة هامة في تعزيز قدرات المملكة على استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، وتقديم تجربة مميزة للجماهير والفرق المشاركة على حد سواء.

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة مباريات دور الـ16 في منطقة الغرب بنظام المباراة الواحدة، وذلك في ملاعب محايدة ضمن تجمع مركزي. تقام مباريات دور الـ16 في يومي 13 و14 أبريل، بينما تقام النهائيات (الأدوار النهائية) من 16 إلى 25 أبريل. يعتبر هذا القرار تغييراً في نظام البطولة يهدف إلى زيادة التنافسية والإثارة، وتسهيل عملية التنظيم. تقام مباريات دور الـ16 على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية وملعب الأمير عبدالله الفيصل، بمشاركة نخبة من الأندية الآسيوية. تشهد هذه المرحلة 4 مواجهات حاسمة على مدار يومين، مما يوفر فرصة لعشاق كرة القدم للاستمتاع بمنافسات قوية ومثيرة. تمثل هذه المباريات فرصة للأندية لإثبات قدراتها، والتنافس على اللقب القاري. تتوزع مهام المتطوعين على مسارات تنظيمية متعددة، تشمل استقبال الجماهير وتنظيم الدخول والإرشاد داخل الملاعب. بالإضافة إلى ذلك، يدعم المتطوعون الفرق المشاركة، ويساهمون في الجوانب اللوجستية والتشغيلية. يهدف هذا الدعم إلى تعزيز جودة التنظيم، وتقديم تجربة جماهيرية غنية. تعتبر مشاركة المتطوعين جزءاً أساسياً من جهود اللجنة المحلية المنظمة، والتي تسعى إلى تنسيق الجهود الميدانية، وتفعيل الكوادر الوطنية. يعكس هذا النهج كفاءة التخطيط والتشغيل في إدارة الفعاليات الرياضية الكبرى. يمثل هذا التفاعل المجتمعي إيماناً بأهمية العمل التطوعي ودوره في دعم الفعاليات الرياضية. تساهم هذه المشاركة في تعزيز تكامل الجهود، وإنجاح استضافة هذه المنافسات القارية. تُمثل استضافة جدة لهذه المرحلة امتداداً للنجاحات التي حققتها المملكة في تنظيم البطولات القارية والدولية. تستفيد المدينة من بنيتها التحتية المتقدمة، ومنشآتها الرياضية الحديثة، لتقديم تجربة فريدة للأندية والجماهير. تعكس هذه الاستضافة التزام المملكة بتطوير الرياضة، وتعزيز مكانتها على الساحة العالمية. يشارك المتطوعون في مختلف المهام، بما في ذلك استقبال الجماهير، وتوجيههم، وتقديم المساعدة اللازمة. يشكل المتطوعون جزءاً لا يتجزأ من نجاح البطولة، فهم يمثلون الوجه الحضاري للمملكة، ويعكسون كرم الضيافة الذي تشتهر به. تعمل اللجنة المنظمة على توفير التدريب والتأهيل اللازم للمتطوعين، لضمان قدرتهم على أداء مهامهم على أكمل وجه. تولي المملكة أهمية كبيرة للعمل التطوعي، وتعتبره ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك ومتضامن. تهدف هذه الاستضافة إلى تعزيز السياحة الرياضية في المملكة، وجذب المزيد من الزوار من جميع أنحاء العالم. تسعى المملكة إلى استضافة المزيد من الفعاليات الرياضية الكبرى في المستقبل، وتعزيز مكانتها كوجهة رياضية عالمية. تتطلع الجماهير إلى هذه البطولة بشغف، وتأمل في الاستمتاع بمنافسات قوية ومثيرة، وتجربة لا تُنسى





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

