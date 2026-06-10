أكاديمية الإعلام السعودية تفتح التسجيل في النسخة الثانية من مسار "قادة الإعلام"

أعلنت أكاديمية الإعلام السعودية عن فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من مسار "قادة الإعلام" بالتعاون مع مؤسسات تعليمية عالمية، والذي سيعقد في سبتمبر 2026 في كل من المملكة المتحدة وفرنسا، بهدف تعزيز جاهزية القيادات الإعلامية وبناء قدراتهم.

أعلنت أكاديمية الإعلام السعودية ، التابعة لوزارة الإعلام، عن فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من مسار " قادة الإعلام " بالتعاون مع نخبة من المؤسسات التعليمية العالمية، اعتبارًا من سبتمبر 2026.

يأتي هذا الإعلان استكمالًا لنجاح النسخة الأولى التي حققت مخرجات نوعية أسهمت في تمكين القيادات الإعلامية ورفع جاهزيتها المهنية. تبدأ أعمال النسخة الثانية في مطلع سبتمبر 2026، وتتضمن مرحلتين رئيسيتين: المرحلة الأولى في كلية لندن للأعمال بالمملكة المتحدة تحت عنوان "القيادة الاستراتيجية والتحول المؤسسي في الإعلام" خلال الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر، والمرحلة الثانية في كلية إنسياد بفرنسا ببرنامج متخصص عن "القيادة المتقدمة والابتكار في الإعلام" من 8 إلى 10 سبتمبر.

سيشتمل البرنامج على حالات دراسية، أنشطة تطبيقية، زيارات ميدانية، وندوات حوارية بمشاركة متحدثين عالميين، وسيُقدم باللغة الإنجليزية. ويساهم هذا المسار، كجزء من مشروع بناء وتمكين القيادات الإعلامية في القطاعات الحكومية والخاصة، في تعزيز الكفاءات الوطنية وتأثيرها محليًا ودوليًا





sabqorg / 🏆 27. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أكاديمية الإعلام السعودية قادة الإعلام القيادة الاستراتيجية التحول المؤسسي الابتكار في الإعلام

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

كينيا تستهدف خفض عجز الموازنة 3.8 % في السنة المالية المقبلةأعلنت كينيا استهدافها خفض عجز الموازنة بنسبة 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025-2026، الممتدة من يوليو (تموز) 2025 - يونيو (حزيران) 2026

Read more »

الذكاء الاصطناعي يدخل على خط كأس العالم 2026بدأت الولايات المتحدة مع اقتراب مونديال 2026 تسريع منح التأشيرات لجماهير كأس العالم 2026 باستخدام تقنيات ذكية وغير مسبوقة.

Read more »

ميزانية 2026: إيرادات 1.15 تريليون ونفقات 1.31 تريليونأعلنت وزارة المالية، اليوم (الثلاثاء)، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، بنفقات تُقدر بـ1.3 تريليون ريال في عام 2026، إلى نحو 1.4 تريليون ريال في 2026.

Read more »

ميزانية 2026: 37 % نمو في الإيرادات غير النفطيةشهدت الإيرادات غير النفطية قفزة تاريخية ضمن ميزانية المملكة 2026؛ حيث زادت بنسبة 37%، مُشكلةً محورا بارزا ضمن الميزانية، حيث أشارت وزارة المالية ضمن بيان ميزانية 2026 إلى ارتفاع كبير في...

Read more »

قائمة أفضل هدافي تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، لأول مرة منذ 28 عاما، ويتصدر بجدارة قائمة هدافي تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026.

Read more »

لندن تستضيف «مستقبل السعودية – معرض التوظيف 2026»تستضيف جامعة كينغز لندن، الأربعاء في 4 فبراير (شباط) 2026، معرض «Saudi Futures – Career Fair 2026» («مستقبل السعودية – معرض التوظيف 2026»).

Read more »