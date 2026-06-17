فاز فريق أكاديمية تشيلسي بلقب بطولة بلدية المضايا 2026 بعد تغلبه على فريق إسماعيلي الطاهرية بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب البلدية وسط جماهير كبيرة. سلّم رئيس البلدية عبدالله شريفي الكأس والميداليات للفائز و أشاد بالمستوى الفني والروح الرياضية للبطولة التي شارك فيها 32 فريقا و1088 لاعبا و32 مدربا و32 إداريا و15 حكما و20 مساعد حكم. أقيمت 63 مباراة سجل فيها 153 هدفا وتم إشهار 205 بطاقات صفراء و24 حمراء. كرم رئيس البلدية الفائزين بالجوائز الفردية: هيكل هادين هربي هداف البطولة، وأحمد حامد أفضل لاعب، وأحمد محسن رياني أفضل حارس. كما حظي المنتخب السعودي وحراسه محمد العويس بإشادة عالمية بعد مواجهة الأوروجواي في كأس العالم 2026، ويسعى الهلال للتعاقد مع رافائيل لياو من ميلان، ويشارك سالم الدوسري وصالح الشهري في المونديال بطموحات كبيرة، بينما يتطور ملف رحيل فرانك كيسيه من الأهلي إلى يوفنتوس.

أحرز فريق أكاديمية تشيلسي لقب بطولة بلدية المضايا لعام 2026 بعد فوزه على فريق إسماعيلي الطاهرية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة النهائية التي جرت على ملعب بلدية المضايا بحضور جماهيري vast.

_seq(تسلّم رئيس البلدية عبدالله شريفي كأس البطولة والميداليات و أكّد أن competition ساهمت في دعم الشباب و استغلال طاقاتهم و تعزيز الحراك الرياضي بالمحافظة. شهدت البطولة مشاركة 32 فريقا و 1088 لاعبا و 32 مدربا و 32 إداريا و 15 حكما و 20 مساعد حكم. خلالها أُقيمت 63 مباراة سجّل فيها اللاعبون 153 هدفا و شهدت إشهار 205 بطاقة صفراء و 24 بطاقة حمراء.

و كُرّم الفائزون بالجوائز الفردية: هيكل هادين هربي هداف البطولة، و أحمد حامد أفضل لاعب، و أحمد محسن رياني أفضل حارس مرمى. على صعيد دولي، حظي المنتخب السعودي و حارسه محمد العويس بإشادة عالمية كبيرة بعد أدائهما في المباراة الأولى بكأس العالم 2026 ضد منتخب الأوروجواي. كما يُشارك قائد المنتخب سالم الدوسري و المهاجم صالح الشهري في البطولة العالمية و هما يحملان طموحات تتجاوز مجرد التمثيل الوطني.

في shifting الأخبار، تعمل إدارة نادي الاتحاد على حسم ملف المدرب الجديد خلفا للبرتغالي سيرجيو كونسيساو. و في نفس السياق، كشفت مصادر أن نادي الهلال يسعى للتعاقد مع_player_ الإيطالي رافائيل لياو خلال فترة الانتقالات الصيفية مع وجود مفاوضات جارية. بينما يشهد ملف رحيل_player_ الأهلي الإيفواري فرانك كيسيه إلى يوفنتوس الإيطالي تطورات جديدة و يبقى إتمام الصفقة مرتبطاً بعدة عوامل





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