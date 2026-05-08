أفراد ينقلون مخالفي نظام أمن الحدود على متن مركبات يمنونغرامًا سجنا يصل إلى 15 عامًا وغرامة مليون ريال

تم القبض على مواطن لنقله في مركبة (4) مخالفين لنظام أمن الحدود، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وأودع المخالفون موقفا قبل الاستكمال لاحقاً. في حالة مخالفة الأنظمة المتعلقة بالموظفين والمنظمة azzhrdrds عمل الحدود أو تقديم أي مساعدة أو خدمة لهم، يتعرض الشخص للعقوبات المدرجة في البيان. تم التأكيد بأنه يضر بالأخلاق والأمانة ترتيب توصية لتقديم البلاغات في وقت مبكر من الرقم التالي: (911) في (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية) و (999) و(996) في بقية المناطق المكتفى بها.

8 مايو 2026 - 20:30 | آخر تحديث 8 مايو 2026 - 20:43قضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مواطن لنقل (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وأوقفوا واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأُحيل المخالفون لجهة الاختصاص.

أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. أكد أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ





