أغلى أطعمة العالم: هل توازي قيمتها الغذائية قيمتها المادية؟

تتصدر الأطعمة الفاخرة مثل الكافيار والزعفران الإيرانيان قائمة أغلى الأطعمة في العالم، حيث يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الكافيار 25 ألف دولار. تتناول هذه المقالة تفاصيل هذه الأطعمة الفاخرة، من مصادرها النادرة إلى فوائدها الصحية، مرورا بعملية إنتاجها المعقدة.

في عالم الأطعمة الفاخرة، يتصدر الكافيار و الزعفران الإيراني ان قائمة الأغلى سعراً، ما يدفع المرء إلى التساؤل عما إذا كانت قيمتهما الغذائية تتناسب مع قيمتهما المادية.

يُلقّب الزعفران بـ«الذهب الأحمر»، بينما يُطلق على الكافيار الإيراني لقب «ألماس»، حيث يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد منه 25 ألف دولار. قبل أسابيع، نشرت منصة «وورلدوستاتس» قائمة عام 2026 لأغلى الأطعمة في العالم، وكان كافيار «ألماس» في الطليعة، حيث يتراوح سعر الكيلوغرام ما بين 25 و35 ألف دولار. يُستخرج هذا الكافيار من بيض سمك الحفش الأبيض، وهو صنف نادر جداً، ويخضع إنتاجه لشروط صارمة تضمن الجودة والأصالة.

يشبه كافيار «ألماس» حبيبات اللؤلؤ، ويتدرج ألوانه من الذهبي الفاتح إلى الأبيض، مع حجم حبّة واحدة لا يتجاوز 4 ملّيمترات. أما المذاق فهو دقيق، وغالباً ما يوصف بأنه قريب من الجوز والبندق، مع بعض الملوحة. توازي القيمة الغذائية لكافيار «ألماس» قيمته المادية، فهو غني بالدهون الصحية، وأوميغا 3، وفيتامين بـ12، والبروتين. أما فوائده فتطول صحة القلب والدماغ، وهو معروف بقدرته على الحد من الالتهابات، وتقوية المناعة، ومكافحة شيخوخة البشرة.

يحتل المرتبة الثانية كافيار «بيلوغا»، وهو مستخرج من أعماق بحر قزوين، ويتراوح سعر الكيلوغرام الواحد منه ما بين 7 و20 ألف دولار. يُعد هذا الكافيار باهظ الثمن نظراً إلى أن دورة النضج طويلة جداً لدى أنثى الحفش، حيث تستغرق 25 عاماً قبل أن تصبح جاهزة لوضع البيض. يُضاعف من ندرته التغير المناخي، وفقدان الموائل، ومنع الاستيراد. تتدرج ألوان كافيار بيلوغا من الرمادي الفاتح إلى الأسود، ويؤكل غالباً مباشرة من الملعقة من دون أي مكوّن إضافي.

كما يوضع أحياناً على نوع من الخبز الصغير الروسي المعروف بـ«بليني». لهذا الصنف من الكافيار منافع صحية على القلب والدماغ وجهاز المناعة وشباب البشرة. من المعروف عن الكمطة أنها باهظة الثمن، ولكن الكمطة البيضاء الإيطالية هي الأغلى سعراً على الإطلاق، حيث تصل كلفة الكيلوغرام الواحد منها إلى 5 آلاف دولار. لا تنمو الكمطة البيضاء سوى في بيئات برية ورطبة وصعبة الوصول، تحديداً في منطقة ألبا بإيطاليا.

يصعب العثور عليها نظراً للخنادق المعتمة وجذوع الأشجار النادرة حيث تظهر، لذلك يُستعان بكلابٍ مدرّبة في عملية التنقيب عنها في باطن الأرض. ما يجعلها سلعة ثمينة هو أن موسمها محدود، حيث تبدأ في فقدان رائحتها ووزنها فور قطفها، ما يتطلب نقلها بسرعة وبتكلفة باهظة إلى الأسواق. رائحة الكمطة البيضاء ونكهتها الفريدتان تجعلان منها مادة مطلوبة جداً من قبل المطاعم العالمية، حيث تُقدّم غالباً نيئة ومقطعة إلى شرائح رقيقة فوق أطباق ساخنة وبسيطة.

للكمطة البيضاء فوائد صحية، كحماية الخلايا من التلف والشيخوخة، بسبب المواد المضادة للأكسدة التي تحتويها. كما أنها تجنب الالتهابات، وتدعم الجهاز المناعي بسبب غناها بفيتامين سي والسيلينيوم. يُلقّب الزعفران الإيراني بالذهب الأحمر، ويُباع الكيلوغرام منه بـ5 آلاف دولار. وهو نوع من أنواع التوابل المستخرج من إحدى الأزهار البنفسجية النادرة.

في كل زهرة من تلك الأزهار، ذات الاسم العلمي «كروكوس ساتيفوس»، 3 مياسم حمراء فقط، وهي الأعناق الرفيعة التي يُستخرج منها الزعفران. مع العلم بأن استخراج نصف كيلوغرام منه، يستلزم 83 ألف زهرة. أما عملية الحصاد فدقيقة جداً؛ إذ تُنزَع المياسم يدوياً، ويستغرق إنتاج الكيلوغرام الواحد من الزعفران المجفف 400 ساعة من العمل. لا تنمو تلك الزهرة سوى في مناخ محدد، شتاؤه قارس وصيفه حار، وتنحصر فترة الحصاد بـ6 أسابيع.

ومع إنتاج أكثر من 90 في المائة من الإمدادات العالمية للزعفران في إيران، يؤدي الطلب المرتفع عليه للاستخدامات الغذائية والتجميلية والطبية، إلى ارتفاع التكلفة. في الطعام، يُستخدم الزعفران لإضفاء لون ذهبي ونكهة خاصة على أطباق الأرز، والمأكولات البحرية، والحلوى. أما طبياً، فهو متمم غذائي يساعد في حالات الاكتئاب والقلق، كما يخفف من أعراض ألزهايمر. مزرعة واحدة في العالم تصنع هذا الصنف من الجبنة المستخرجة من غزال الموظ.

وفي تلك المزرعة السويدية وحدها 3 غزالات تنتج الحليب اللازم لصناعة الجبن؛ هذا ما يجعله نادراً. يبلغ ثمن الكيلوغرام من جبنة الموظ 2200 دولار، وتُضاعف من خصوصيته الظروف المحيطة بإنتاجه، كأن تستغرق عملية حَلب كل غزال من الغزالات الثلاث ساعتَين من الوقت، على أن تجري وسط صمت كامل لتجنب إجهاد الحيوانات ما يتسبب في جفاف حليبها. مع العلم بأن كل غزالة تُنتج 5 ليترات من الحليب يومياً، وذلك حصراً ما بين مايو وسبتمبر





