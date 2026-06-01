أعلنت شركة الأنابيب السعودية أنها فازت بعقد مع شركة أرامكو السعودية بقيمة 65 مليون ريال

تتضمن هذه القصة تطورات في المنطقة، بما في ذلك تراجع أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد تبادل ضربات بين أميركا وإيران، وتوغل القوات الإسرائيلية في لبنان.

أعلنت شركة الأنابيب السعودية أنها فازت بعقد مع شركة أرامكو السعودية بقيمة تُقدَّر بنحو 65 مليون ريال (17.3 مليون دولار)، لتوريد أنابيب صلب مخصصة لقطاعَي النفط والغاز.

وسيتم تنفيذ العقد خلال 12 شهراً، وسيظهر الأثر المالي للعقد خلال الربع الثاني من عام 2027. وتتزامن هذه التوسع مع التوسعات الضخمة التي تقودها شركة أرامكو لتطوير حقول الغاز غير التقليدية وبرامج زيادة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من النفط الخام، بالإضافة إلى صيانة وتحديث شبكة الأنابيب الشاسعة التي تربط حقول الإنتاج بمحطات المعالجة والتصدير، مثل خط أنابيب شرق-غرب.

وفيما يلي، تعرفنا على بعض التطورات الأخيرة في المنطقة، التي أدت إلى تراجع أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد تبادل ضربات بين أميركا وإيران، وتوغل القوات الإسرائيلية في لبنان. وتم استهداف مواقع عسكرية إيرانية من قبل الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أدى إلى استهداف قاعدة أميركية من قبل الحرس الثوري الإيراني. وتدور المفاوضات بين الجانبين لتمديد وقف إطلاق النار، ولكن التطورات الأخيرة أضعفت الآمال في التوصل إلى اتفاق.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 في المائة في بداية التعاملات، مما أثار مخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. وخفض مؤشر بورصة قطر بأكثر من 1 في المائة، مع تراجع معظم الأسهم المدرجة عليه، بينها مصرف قطر الإسلامي الذي تراجع 2.2 في المائة. وفي حين خالف مؤشر دبي الاتجاه العام، مرتفعاً 1.1 في المائة بدعم من صعود سهم سالك 3.7 في المائة





