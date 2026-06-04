أعلنت الشرطة الصومالية عن انتهاء عملية أمنية في العاصمة

أعلنت الشرطة الصومالية عن انتهاء عملية أمنية واسعة النطاق في العاصمة الصومالية، بعدما شهدت وسطها اشتباكات عنيفة على خلفية أزمة سياسية.

أعلنت الشرطة الصومالية عن انتهاء عملية أمنية واسعة النطاق في العاصمة الصومالية، بعدما شهدت وسطها اشتباكات عنيفة على خلفية أزمة سياسية . وأكدت الشرطة في بيان أن هذه العملية تهدف إلى ضرب ما تعتبره ميليشيات مسلحة شنت هجمات بقذائف الهاون على بعض أحياء العاصمة.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الصومالي الأسبق حسن علي خيري إنه تعرّض لهجوم على أيدي قوات حكومية، وانتقل من مقرّه إلى منزله للمشاركة في الاحتجاجات. وعناصر الشرطة تعرضوا لهجوم من جانب مجموعات مسلحة، وفقاً لما صرح به المتحدث باسم الشرطة الصومالية عبد الفتاح آدم حسن. وتعرضت البلاد لأزمة سياسية جديدة بعدما أقرت الحكومة تعديلا دستوريا يقضي بإجراء انتخابات مباشرة للبرلمانيين وتمديد ولاية الرئيس وأعضاء المجلس التشريعي من أربع سنوات إلى خمس.

وترى المعارضة أن هذا التعديل وسيلة لتثبيته في السلطة، ودعت إلى احتجاجات الخميس. وتعاني البلاد منذ نحو عشرين عاما من تمرد حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وهو ما يزيد من تدهور الأوضاع في البلاد





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