أطول سلسلة استردادات في صناديق بتكوين الفورية بأمريكا

سحب المستثمرون 2.8 مليار دولار من صناديق المؤشرات المتداولة الفورية لبتكوين خلال 9 جلسات، في أطول موجة خروج أموال منذ إطلاقها، مع تراجع العملة بنسبة 40% عن قمتها.

سحب المستثمرون أموالهم من صناديق المؤشرات المتداولة الفورية لعملة بتكوين في الولايات المتحدة للجلسة التاسعة على التوالي، في أطول سلسلة من الأموال الخارجة منذ إطلاق هذه المنتجات.

وأظهرت بيانات جمعتها بلومبرغ أن الصناديق المدرجة في الولايات المتحدة سجلت صافي الاستثمارات خارجة بنحو 2.8 مليار دولار خلال الفترة من 15 إلى 28 مايو. وتمثّل هذه السلسلة الممتدة على مدار 9 جلسات تداول أطول موجة استردادات منذ إطلاق الصناديق في يناير 2024، عندما اعتُبرت واحدة من أنجح عمليات إطلاق الصناديق في وول ستريت.

وكانت هذه الصناديق قد فتحت الباب أمام شريحة أوسع من مستثمري المؤسسات والأفراد للاستثمار في بتكوين عبر أدوات منظمة، وأصبحت الاستثمارات الداخلة والخارجة منها مؤشراً رئيسياً على شهية المستثمرين تجاه العملة المشفرة. تأتي الاستثمارات الخارجة الأخيرة في وقت تظهر فيه بتكوين علامات إرهاق، فمنذ الانهيار الذي شهدته الأسواق في 10 أكتوبر من العام الماضي، تكافح العملات المشفرة لاستعادة خسائرها ولا تزال تواجه ضغوطاً مستمرة.

وتراجعت بتكوين إلى نحو 73,650 دولاراً اليوم الجمعة، أي أقل بأكثر من 40% من مستواها القياسي المسجل في شهر أكتوبر. ويعزو محللون هذا التراجع إلى عدة عوامل، منها تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مما يقلل جاذبية الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة. كما أن مخاوف المستثمرين من تنظيم أكثر صرامة للقطاع في الولايات المتحدة وأوروبا تزيد الضغوط على السوق.

على الرغم من أن صعود الأصول عالية المخاطر عالمياً لا يزال مستمراً، إلا أن بتكوين تفشل في الاستفادة من هذا الزخم، مما يشير إلى ضعف داخلي في السوق. وتشير بيانات التدفقات إلى أن المستثمرين المؤسسيين يفضلون حالياً التحوط أو الخروج من مراكزهم، بدلاً من المضاربة على صعود جديد. يُذكر أن صناديق بتكوين الفورية كانت قد جذبت تدفقات كبيرة في الأشهر الأولى من إطلاقها، لكن هذه التدفقات تباطأت مع تراجع الأسعار وزيادة عدم اليقين.

ويبقى السؤال: هل ستتمكن بتكوين من استعادة عافيتها مع تحسن الظروف الاقتصادية، أم أن هذه الاستثمارات الخارجة هي بداية لاتجاه هبوطي أطول





