مع ارتفاع درجات الحرارة، إليك قائمة بأفضل الأطعمة الغنية بالماء التي تساعد في ترطيب الجسم وتبريده، وفقاً لتقارير غذائية.

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف ووصولها إلى مستويات قياسية، يصبح الحفاظ على برودة الجسم وترطيبه تحدياً يحتاج إلى أكثر من مجرد شرب الماء.

تشير التقارير العلمية إلى أن هناك مجموعة من الأطعمة الغنية بالماء والمعادن التي يمكن أن تساهم بشكل فعال في تنظيم حرارة الجسم وترطيبه الداخلي، مما يحمي من مخاطر الجفاف وتحسين الأداء الحيوي. وتبرز في هذا السياق فواكه معينة تتميز بمحتواها المائي العالي وقيمتها الغذائية، مما يجعلها خياراً مثالياً لفصل الصيف الحار. من بين هذه الفواكه، يحتل البطيخ المرتبة الأولى كأكثرها ترطيباً، حيث تشكل الماء حوالي 92% من وزنه، كما أنه مصدر غني بالليكوبين والسيترولين اللذين يعززان صحة القلب والأوعية الدموية.

تليه الفراولة، التي رغم حلاوتها فإن مؤشرها الجلايسيمي منخفض، مما يمنع ارتفاعاً مفاجئاً في سكر الدم، وهي غنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة. كما يحتوي الغريب فروت على 90% ماء، لكن يجب الحذر من تفاعله مع بعض الأدوية. والشمام، بمحتواه المائي 90%، يعد مثالياً للوجبات الخفيفة والمثلجات. والخوخ والتوت بأنواعه (البرّي والأحمر) يتميزان بمحتوى مائي حوالي 87-88%، وهما مصدران ممتازان للألياف والفيتامينات.

ويتصدر الخيار القائمة من حيث النسبة المائية التي تصل إلى 96%، رغم أنه يُعتبر نباتاً، لكنه غذاء منعش ومغذي. أما الطماطم، التي تصنف علمياً كفاكهة، فتحتوي على 94% ماء، وهي غنية بالليكوبين والبوتاسيوم. إضافة إلى ذلك، فإن الأرصاد الجوية法国ية أعلنت عن تسجيل ربيع فرنسا الأكثر حرارةً منذ عام 1900، مما يزيد من أهمية البحث عن وسائل طبيعية لتبريد الجسم.

في المقابل، تراجع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن قرار منع إدخال عبوات المياه إلى ملاعب كأس العالم 2026، بعد انتقادات واسعة، خاصة في ظل توقعات بارتفاع درجات الحرارة خلال المنافسات. ويؤكد خبراء التغذية أن دمج هذه الفواكه والأطعمة الغنية بالماء في النظام الغذائي اليومي يمكن أن يدعم قدرة الجسم على التكيف مع الحرارة، ويوفر العناصر الغذائية الأساسية دون Increases in caloric intake significantly.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأطعمة لا تعوض عن شرب الماء، لكنها تكمل عملية الترطيب وتقدم فواضية إضافية مثل مضادات الأكسدة والمعادن التي تساهم في الحفاظ على الصحة العامة وخاصة في الأجواء الحارة





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