أضرار التكييف.. وهرمون طبيعي قد يخلصك من السمنة

الاستخدام المفرط لأجهزة التكييف قد يؤثر سلباً على الصحة، بينما اكتشف باحثون هرموناً طبيعياً يعزز حرق الطاقة ويساعد في فقدان الوزن.

مع ارتفاع درجات الحرارة، أصبحت أجهزة ال تكييف جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، سواء في المنازل أو أماكن العمل. ورغم ما توفره من راحة وانتعاش، فإن الاستخدام المفرط لها قد ينعكس سلباً على ال صحة بطرق غير متوقعة.

قضاء وقت طويل في الأماكن المكيفة يؤدي إلى تقليل مستوى الرطوبة في الهواء، مما يؤثر مباشرة على البشرة. الهواء البارد والجاف المتحرك باستمرار يُفقد الجلد ترطيبه الطبيعي، مما يجعله مشدوداً ومتقشراً وجافاً. ومع مرور الوقت، قد يتسبب ذلك أيضاً في تشقق الشفاه وجفاف العينين، خصوصاً إذا لم يتم تعويض السوائل بشرب كميات كافية من الماء.

التعرض المستمر للهواء المكيّف قد يسبب صعوبات في التنفس لدى بعض الأشخاص، ويرتبط ذلك بتراكم الغبار والمواد المسببة للحساسية والبكتيريا داخل أجهزة التكييف غير المنظفة بانتظام، والتي تنتشر لاحقاً في الهواء. وقد يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض مثل العطس والتهاب الحلق واحتقان الأنف، كما قد يفاقم حالات الربو والحساسية لدى الأشخاص الأكثر تأثراً.

البقاء مدداً طويلة في أماكن مغلقة ومكيّفة يزيد من احتمالية انتقال العدوى، حيث أن الهواء المُعاد تدويره قد يُسهّل انتشار الجراثيم والفيروسات، خصوصاً في البيئات المزدحمة مثل المكاتب. وقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بنزلات البرد والسعال أو التهابات خفيفة أخرى. الاستخدام المطوّل لأجهزة التكييف قد يؤدي إلى الشعور بالتعب أو الصداع، حيث أن قلة تجدد الهواء الطبيعي داخل الغرف قد تؤثر على مستويات الأكسجين، مما يسبب الإحساس بالنعاس أو الإرهاق.

كما أن التغيّرات المفاجئة في درجات الحرارة، مثل الانتقال بين بيئة مكيفة وأخرى حارة، قد تكون سبباً مباشراً في حدوث الصداع. التعرض المستمر للهواء البارد يمكن أن يؤثر على العضلات والمفاصل، مما يؤدي إلى الشعور بالتيبّس أو آلام في الجسم، وأحياناً تقلصات خفيفة. يزداد هذا التأثير لدى الأشخاص الذين يقضون فترات طويلة دون حركة، مثل الجلوس إلى المكتب لساعات متواصلة.

في سياق متصل، أعلن باحثون عن اكتشاف علمي جديد يوضح دور هرمون طبيعي في تقليل السمنة من خلال تعزيز حرق الطاقة داخل الجسم دون الحاجة إلى تقليل السعرات الحرارية. ركزت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة أوكلاهوما، على هرمون يُعرف باسم عامل نمو الأرومة الليفية 21 (FGF21)، وهو مادة يفرزها الجسم بشكل طبيعي. أظهرت التجارب التي أُجريت على الفئران أن هذا الهرمون يعمل عبر إرسال إشارات إلى منطقة في الدماغ مسؤولة عن تنظيم عملية التمثيل الغذائي.

وأوضح الباحث الرئيسي في الدراسة، ماثيو بوتهوف، أن الهرمون يُرسل إشارات إلى الدماغ بدلاً من الكبد، وأن الإشارة تتجه إلى الجزء الخلفي من الدماغ، وهي الدائرة العصبية المسؤولة عن الفوائد المرتبطة بزيادة معدل الحرق. وأضاف أن هذه الدائرة قد تكون مرتبطة أيضاً ببعض الآثار الجانبية. وأعرب الباحثون عن أملهم في أن يساعد تحديد هذه الدائرة بدقة في تطوير علاجات أكثر استهدافاً وفاعلية دون آثار جانبية سلبية.

وأشاروا إلى أن هذا الهرمون يختلف في آلية عمله عن أدوية أخرى، إذ لا يقتصر على تقليل الشهية، بل يعمل على زيادة معدل التمثيل الغذائي، مما يؤدي إلى حرق الطاقة وفقدان الوزن. بالإضافة إلى ذلك، كشفت دراسات حديثة عن معلومات جديدة حول سرطان الثدي وفيروسات كورونا وعصير الرمان والتعرض للإساءة في مرحلة الطفولة. غالباً ما ترتبط صورة سرطان الثدي لدى الكثيرين بظهور كتلة واضحة، لكن الأطباء يؤكدون أن هذا التصوّر قد يكون مضلّلاً في بعض الحالات.

كما كشفت دراسة حديثة أن فيروسات كورونا التي تحملها الخفافيش تطور طرقاً جديدة لإصابة البشر، حيث أصبحت قادرة على إصابة الخلايا البشرية عبر أكثر من مسار. وفيما يتعلق بالتغذية، يساعد تناول عصير الرمان على دعم صحة المسالك البولية بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة التي قد تقلل الالتهابات وتحد من نمو بعض البكتيريا. وأخيراً، كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون كنديون عن وجود ارتباط مقلق بين التعرض للإساءة في مرحلة الطفولة وارتفاع خطر الإصابة بالسرطان في مراحل لاحقة من الحياة.

هذه النتائج تؤكد أهمية الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض المختلفة، بالإضافة إلى توفير بيئة صحية وآمنة للأطفال





