أصغر فرهادي يدعو الفنانين لوقف العدوان على إيران وحماية البنى التحتية المدنية

دعا المخرج الإيراني الحائز على جائزتي أوسكار أصغر فرهادي الفنانين وصناع الأفلام حول العالم إلى توحيد جهودهم للمطالبة بوقف العدوان على إيران وحماية البنى التحتية المدنية، مؤكداً على أهمية حماية المدنيين في ظل التوتر المتصاعد. يأتي ذلك في ظل دعوات لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

دعا المخرج ال إيران ي العالمي أصغر فرهادي ، الحائز على جائزتي أوسكار، ال فنانين وصناع الأفلام في جميع أنحاء العالم إلى رفع أصواتهم والمطالبة ب وقف العدوان على إيران ، ووقف استهداف البنى التحتية المدنية. جاء ذلك في رسالة نشرها فرهادي عبر حسابه على 'إنستغرام'، قبل الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. كتب فرهادي، وهو المخرج ال إيران ي الأكثر تتويجا عالميا، رسالته في هذه الفترة الحرجة، محفزا زملائه ال فنانين على اتخاذ موقف واضح ضد ما وصفه بالعدوان والتدمير الذي يطال حياة المدنيين.

خاطب فرهادي في رسالته الفنانين وصناع الأفلام من كل مكان، قائلا: 'أطلب من الفنانين والسينمائيين في كل مكان في العالم، في هذه الأيام والساعات الحساسة، أن يكونوا صوتا بكل الوسائل الممكنة لوقف العدوان والتدمير الذي وصل إلى حد استهداف البنى التحتية المدنية'. أكد فرهادي أن استهداف هذه البنى التحتية، التي وصفها بأنها ملك للشعب الإيراني وترتبط باحتياجاته الحياتية اليومية الأساسية، لا يمثل فقط تدميرا للمباني، بل هو بمثابة ضربة قاسية لحياة الناس وكرامتهم. وشبه فرهادي هذا الفعل بجريمة حرب، داعيا إلى توحيد الجهود من قبل الجميع، بغض النظر عن المواقف والآراء، من أجل وضع حد لهذا المسار المدمر وغير الإنساني وغير القانوني. ويعرف أصغر فرهادي بأفلامه التي تتناول القضايا الأخلاقية المعقدة، والصراعات الاجتماعية، والتناقضات بين التقاليد والحداثة، بالإضافة إلى الصراع بين المصالح الشخصية والمبادئ. وتأتي دعوة فرهادي في سياق تصاعد التوتر الإقليمي، حيث تتبادل الأطراف الاتهامات وتتعرض البنى التحتية المدنية لتهديدات متزايدة. وقد أشار فرهادي إلى أن العدوان على البنى التحتية لا يؤثر فقط على المباني المادية، بل يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، ويحرمهم من ضروريات الحياة الأساسية مثل الماء والكهرباء والخدمات الصحية. من جهة أخرى، وفي نفس السياق، صرح وزير الخارجية العماني بأن العالم قد تراجع مؤقتا عن مواجهة الكارثة، محذرا من التهاون. تعكس هذه الدعوة التزام فرهادي الراسخ بقضايا حقوق الإنسان ورفضه للعنف والتدمير. من خلال أفلامه، يسعى فرهادي إلى إثارة الوعي بالقضايا الاجتماعية والأخلاقية، وتشجيع المشاهدين على التفكير النقدي في القضايا التي تؤثر على حياتهم. يعتبر فرهادي من أهم صناع السينما الإيرانية والعالمية، وحصدت أفلامه العديد من الجوائز العالمية المرموقة، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا. تعتبر رسالة فرهادي بمثابة صرخة استغاثة من فنان عالمي، تحث على السلام ووقف العنف، وتؤكد على أهمية حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية في جميع الصراعات





