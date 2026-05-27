أصداء مونديال 2026: طموحات البوسنة وإثارة المنتخب الألماني واستقرار آيرلندا الشمالية

تقرير شامل يتناول استعدادات المنتخب الألماني لكأس العالم 2026 ومحاكاة ليفيلينغ لرونالدو، وتأهل البوسنة والهرسك الدراماتيكي بعد إقصاء إيطاليا، وتمديد عقد مدرب آيرلندا الشمالية مايكل أونيل حتى 2032.

تشهد الساحة الرياضية العالمية حالة من الصخب والترقب مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم 2026 التي ستستضيفها دول أمريكا الشمالية في صيف العام المقبل، حيث بدأت ملامح التحضيرات تظهر بوضوح في عدد من المنتخبات الكبرى.

وفي هذا السياق، خطف النجم الألماني جيمي ليفيلينغ، لاعب نادي شتوتغارت، الأنظار ليس فقط من خلال أدائه الفني، بل عبر لفتة طريفة ومثيرة على منصات التواصل الاجتماعي. فقد نشر ليفيلينغ صورة عبر حسابه في إنستغرام يحاكي فيها المظهر الشهير للأسطورة البرازيلي رونالدو، وتحديداً قصة شعره الغريبة التي ميزت مشاركته التاريخية في مونديال 2002. وتأتي هذه الحركة الرمزية بعد أن تم منحه القميص رقم 9، وهو الرقم الذي يرتبط تقليدياً في عالم كرة القدم بالمهاجم الصريح وهداف الفريق.

ويأتي هذا التعيين في وقت يعيش فيه المنتخب الألماني حالة من الترقب والغموض حول هوية اللاعب الذي سيتولى قيادة الهجوم أساسياً في البطولة المقبلة، خاصة مع توزيع الأرقام الذي شهد حصول كاي هافيرتز على الرقم 7، بينما احتفظ دينيز أونداف بالرقم 26، وحافظ نيك فولتيماده على قميصه رقم 11، مما يجعل من ليفيلينغ رقماً صعباً ومنافساً قوياً في تشكيلة الماكينات الألمانية. وعلى صعيد آخر من الإثارة المونديالية، استطاع المنتخب البوسني والهرسك أن يكتب فصلاً جديداً من المجد الكروي بتأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد مباراة درامية ومثيرة في ملحق منطقة أوروبا.

وقد نجح منتخب البوسنة، الملقب بالتنانين، في إقصاء العملاق الإيطالي في مواجهة حبست أنفاس المتابعين، حيث بدأت المباراة بتأخر بوسني مبكر، إلا أن الإصرار والروح القتالية مكنتهم من العودة في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني لخطف هدف التعادل، قبل أن يتم حسم بطاقة التأهل عبر ركلات الترجيح التي ابتسمت للبوسنيين وحرمت إيطاليا من المشاركة في المونديال للمرة الثالثة على التوالي. ويسعى المنتخب البوسني، الذي يحتل المركز 65 في تصنيف الفيفا، إلى تحسين مشاركته التاريخية التي تعود لعام 2014 حين توقف عند دور المجموعات.

ويقود هذا الطموح المدرب القدير سيرغي بارباريز، الذي يمتلك خبرة عريضة اكتسبها من مسيرته كلاعب في الدوري الألماني، حيث كان هدافاً للبوندسليغا مع هامبورغ، وهو ما يمنحه رؤية تكتيكية ثاقبة لقيادة لاعبيه المستمدين من أندية محلية قوية مثل زرينييسكي موستار وجيلييزنيتشار سراييفو. وفيما يخص ملف الاستقرار الفني في المنتخبات الأوروبية، اتخذ اتحاد آيرلندا الشمالية لكرة القدم قراراً استراتيجياً بتمديد عقد المدرب مايكل أونيل لمدة أربع سنوات إضافية، ليمتد عمله حتى عام 2032.

ويأتي هذا التمديد تقديراً للجهود الكبيرة التي بذلها أونيل، البالغ من العمر 56 عاماً، والذي يقود المنتخب حالياً في ولايته الثانية منذ عودته في عام 2022. وقد أصبح أونيل المدرب الأكثر إشرافاً على مباريات المنتخب في تاريخه بعد قيادته لـ 104 مواجهات، مسجلاً بصمة واضحة في تطوير أداء الفريق.

وبالرغم من الإخفاق في التأهل لكأس العالم بعد الخسارة أمام إيطاليا في الملحق الأوروبي، إلا أن الثقة في قدرات أونيل تظل عالية، خاصة وأنه كان المهندس الذي قاد الفريق إلى نهائيات يورو 2016 في أول ظهور لهم في بطولة كبرى منذ ثلاثة عقود. وأكد رئيس الاتحاد كونراد كيركوود أن استمرار أونيل يضمن الاستقرار والمضي قدماً نحو تحقيق إنجازات جديدة، بينما يستعد المنتخب حالياً لخوض مباراة ودية ضد غينيا في يونيو المقبل، تمهيداً لانطلاق منافسات دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر، في محاولة لإعادة بناء الفريق والوصول به إلى مستويات تنافسية أعلى في المستقبل القريب





