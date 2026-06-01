أشاد ضيوف خادم الحرمين الشريفين بالجهود السعودية في خدمة القرآن الكريم

أشاد عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن الكريم. ووصف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة بأنه صرح إسلامي شامخ ومفخرة للمملكة العربية السعودية، لما يؤديه من دور محوري في خدمة القرآن الكريم وعلومه.

وأكد أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة يُعد منارة عالمية رائدة في خدمة كتاب الله. جاء ذلك خلال زيارتهم للمجمع ضمن البرنامج الثقافي الذي أعدته وزارة الشؤون الإسلامية للضيوف القادمين من 104 دول حول العالم لأداء مناسك الحج. ووصف المجمع بأنه صرح إسلامي شامخ ومفخرة للمملكة العربية السعودية، لما يؤديه من دور محوري في خدمة القرآن الكريم وعلومه. واشاد الحاج بشير العراقي من الجزائر بالمملكة وتعاطيها للإسلام الوسطي المعتدل، وحرصها على نشر قيم الاعتدال والتسامح ومحاربة التطرف.

وأشار إلى أن إنتاجه يسهم في تلبية احتياجات المسلمين في مختلف أنحاء العالم من المصاحف والإصدارات القرآنية. وذكرت الحاج حمزة برنينين من صربيا أن المجمع يُعد من أكبر وأحدث المطابع المتخصصة في العالم، ويعكس رسالة المملكة الإسلامية والإنسانية إلى مختلف شعوب العالم. وأكد أن إنتاجه يسهم في تلبية احتياجات المسلمين في مختلف أنحاء العالم من المصاحف والإصدارات القرآنية.

وأشاد الحاج عبدالفتاح لهواني من فرنسا بالجهود المباركة التي تبذلها المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، إلى جانب عنايتها بطباعة ونشر القرآن الكريم وفق أعلى المعايير التقنية الحديثة. وأشار إلى أن المسلمين في جامبيا يتلقون سنويًا آلاف النسخ من المصاحف التي توزعها المملكة عبر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، معبرًا عن بالغ شكره وتقديره لهذه الجهود التي تعكس رسالة المملكة الإسلامية والإنسانية إلى مختلف شعوب العالم.

