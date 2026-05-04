أسواق الخليج ترتفع مع آمال تهدئة التوترات وتراجع شحنات الغاز

افتتحت أسواق المال في الخليج على ارتفاع مدفوعة بتوقعات بتهدئة التوترات في الشرق الأوسط، بينما شهدت شحنات الغاز الطبيعي المسال انخفاضاً بسبب الأوضاع في مضيق هرمز.

شهدت أسواق المال في منطقة الخليج افتتاحاً إيجابياً في معظمها يوم الاثنين، مدفوعة بتوقعات بتهدئة محتملة للتوترات في الشرق الأوسط، مما عزز ثقة المستثمرين. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن بدء جهود أمريكية لمساعدة السفن العالقة في مضيق هرمز ، بينما حذرت إيران القوات الأمريكية من الاقتراب من المضيق.

تتجه إيران نحو تأجيل أي محادثات نووية مع الولايات المتحدة إلى ما بعد انتهاء الحرب، مع المطالبة برفع القيود على الملاحة في الخليج أولاً. على صعيد أداء الأسواق، ارتفع المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة 1.2%، مدعوماً بصعود أسهم شركات مثل إعمار وسالك. كما شهدت أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 0.6%، مع أداء قوي لأسهم أدنوك للحفر وأدنوك للغاز وأدنوك للإمداد والخدمات. في المقابل، تراجع المؤشر السعودي بنسبة 0.5%، متأثراً بانخفاض أسهم معادن وأرامكو السعودية.

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية عن انخفاض في صافي أرباحها بنسبة 9.64% خلال الربع الأول من عام 2026. كما حققت شركة أم القرى للتنمية والإعمار أرباحاً بقيمة 12 مليون دولار وتستعد لإتمام 10 صفقات جديدة. وشهدت شركة سال للخدمات اللوجستية نمواً في إيراداتها بنسبة 16.1% خلال الربع الأول من العام الحالي. واستحوذت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) بشكل كامل على شركة الراعي الوطنية للمواشي.

بالتوازي مع ذلك، تشير بيانات تتبع حركة النقل البحري إلى انخفاض ملحوظ في شحنات الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم في الشهر الماضي، حيث بلغت 33 مليون طن. يعزى هذا الانخفاض إلى اضطرابات في حركة مرور ناقلات الغاز عبر مضيق هرمز، نتيجة للتوترات المتصاعدة في المنطقة.

تأثرت حركة الغاز الطبيعي المسال بشكل خاص بعد تعرض منشأة رأس لفان القطرية، وهي أكبر منشأة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، لهجوم إيراني في مارس الماضي، مما أدى إلى أضرار كبيرة تتطلب سنوات لإصلاحها. على الرغم من وقف إطلاق النار، لا يزال مضيق هرمز مغلقاً أمام معظم حركة الشحن، ولم تمر منه سوى ناقلة غاز مسال واحدة منذ بداية الأزمة.

ومع ذلك، تم تعويض بعض الخسائر جزئياً بزيادة الإنتاج في مناطق أخرى، مثل الولايات المتحدة وكندا، حيث بدأت محطة غولدن باس للغاز الطبيعي المسال في شحن أولى دفعاتها الشهر الماضي. كما قامت قطر بتصدير بعض الكميات إلى الكويت لتجنب المرور عبر المضيق





