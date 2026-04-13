أسواق الأسهم الأمريكية تترقب موسم الأرباح في ظل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط

تستعد أسواق الأسهم الأمريكية لاختبار حقيقي مع انطلاق موسم أرباح الربع الأول، بينما يشهد الدولار الأمريكي صعوداً كملجأ آمن في أعقاب فشل المفاوضات الأمريكية الإيرانية. تقرير مفصل عن أوضاع الأسواق وتوقعات الخبراء.

تترقب أسواق الأسهم الأمريكية بشدة انطلاق موسم أرباح الربع الأول، حيث يمثل هذا التوقيت اختباراً حقيقياً لمدى صمود الشركات الأمريكية الكبرى في مواجهة التحديات الاقتصاد ية والجيوسياسية الراهنة. يسعى المستثمرون إلى استقاء أدلة قوية تؤكد استمرار محرك الأرباح في «وول ستريت» في العمل بكفاءة، وذلك في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وأسواق المال على حد سواء.

يتزامن هذا الترقب مع حالة من التوازن الدقيق التي تشهدها السوق، حيث تتنازع التوقعات المتفائلة بنمو الأرباح مع المخاطر المتزايدة الناجمة عن الارتفاع الهائل في تكاليف الطاقة، والذي بدأ يضغط على هوامش الربحية للشركات ويؤثر على ميزانيات المستهلكين. وعلى الرغم من التقلبات الجيوسياسية الحادة والتوترات المتصاعدة، استطاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» استعادة معظم الخسائر التي سجلها منذ بدء العمليات العسكرية في أواخر فبراير (شباط) الماضي، مدعوماً بمرونة أساسيات السوق وتوقعات المحللين التي تشير إلى نمو أرباح الشركات المكونة للمؤشر بنسبة 14 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

لكن الخبراء يحذرون من أن هذه التوقعات الطموحة قد تتحول إلى عامل ضغط إذا ما بدأت الشركات في تقديم توجيهات مستقبلية متشائمة تعكس التأثير السلبي لارتفاع أسعار النفط، الذي سجل زيادة كبيرة منذ بداية العام الحالي. وتشكل نتائج البنوك الكبرى، وعلى رأسها «غولدمان ساكس» و«جي بي مورغان» و«سيتي غروب»، نافذة مهمة للمستثمرين لتقييم الوضع الاقتصادي العام وسلوك المستهلكين في ظل هذه الظروف غير المسبوقة. يركز المحللون بشكل خاص على تعليقات رؤساء البنوك حول أنماط الإنفاق الاستهلاكي ومدى تأثر حركة الإقراض بالتوترات الجيوسياسية.

فإذا أظهرت الشركات استمرارية في الاستثمار والاقتراض على الرغم من الأوضاع الراهنة، فسيكون ذلك إشارة إيجابية قوية تدعم استمرار المسار الصاعد للأسهم. في المقابل، يظل قطاع التكنولوجيا العملاق هو القائد المتوقع لنمو الأرباح، مع توقعات تتجاوز 40 في المائة، بينما يُتوقع أن تعاني قطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية من تراجعات طفيفة. يرى برنت شوت، كبير مسؤولي الاستثمار في «نورث وسترن ميوتشوال»، أن توجيهات الشركات ستكون هي العامل الحاسم في تحديد مسار الأسواق خلال الفترة المقبلة.

ويتخوف المستثمرون من «تسرب» آثار صدمة أسعار النفط إلى معدلات التضخم بشكل أعمق، مما قد يدفع البنوك المركزية لاتخاذ إجراءات نقدية أكثر صرامة، وهو ما سيضع قوة السوق الحالية أمام اختبار قاسٍ إذا استمرت الحرب لفترة أطول. من جهة أخرى، يشهد سوق العملات العالمية تحولات جذرية، حيث برز الدولار الأمريكي كملاذ آمن مفضل للمستثمرين في أعقاب فشل المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

أدى هذا الفشل الدبلوماسي إلى حالة من عدم اليقين في الأسواق، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة لحماية استثماراتهم. ونتيجة لذلك، شهد الدولار الأمريكي ارتفاعاً حاداً مقابل العملات الرئيسية الأخرى في التعاملات الآسيوية المبكرة. ويعكس هذا الارتفاع حالة من التخلص الشامل من الأصول ذات المخاطر، حيث يرى المحللون أن الأسواق تعود إلى ظروف ما قبل وقف إطلاق النار، مع إضافة تعقيد جديد يتمثل في الحصار الأمريكي المحتمل على إيران.

وفي هذا السياق، تفوق الدولار على الذهب كأصل آمن، حيث فقد المعدن الأصفر نحو 10 في المائة من قيمته منذ فبراير (شباط) الماضي. ويرى المستثمرون في الدولار حماية أفضل في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، خاصة وأن الولايات المتحدة أقل عرضة لتضخم أسعار الطاقة المستوردة مقارنة بالقوى الآسيوية والأوروبية التي تواجه ضغوطاً متزايدة. كما أن ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، بالتزامن مع استعداد البحرية الأمريكية لمنع السفن من الوصول إلى إيران عبر مضيق هرمز، زاد من حالة القلق في الأسواق.

وفي سياق متصل، أظهرت سوق الأسهم السعودية بعض التأثر، حيث أغلق مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) جلسة الأحد بتراجع طفيف، مما يعكس حالة الحذر التي تسيطر على المستثمرين في ظل التطورات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة. بشكل عام، تعكس التطورات الأخيرة في الأسواق المالية العالمية حالة من عدم اليقين والقلق، حيث تتأثر الأسواق بتصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.

وينتظر المستثمرون بحذر نتائج أرباح الشركات الأمريكية، التي ستكون بمثابة اختبار حقيقي لمدى قوة الاقتصاد الأمريكي وقدرته على مواجهة التحديات. كما يراقبون عن كثب تحركات الدولار الأمريكي وتأثيره على أسواق العملات والسلع. ومن المتوقع أن تستمر هذه العوامل في التأثير على أداء الأسواق خلال الفترة المقبلة، مما يتطلب من المستثمرين توخي الحذر والتحلي بالمرونة في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.





