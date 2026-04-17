أسواق الأسهم الأمريكية ترتفع بقوة مع فتح مضيق هرمز

شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية ارتفاعات كبيرة يوم الجمعة، حيث سجل داو جونز أعلى مستوى له، متأثرًا بإعلان إيران فتح مضيق هرمز بالكامل أمام حركة السفن التجارية، بالتزامن مع وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، مما يبشر بانفراجة دبلوماسية وتخفيف للتوترات الإقليمية.

شهدت أسواق الأسهم الأمريكية انتعاشًا ملحوظًا في تعاملات يوم الجمعة، حيث سجلت المؤشرات الرئيسية ارتفاعات قوية. بلغ مؤشر داو جونز الصناعي مكاسب تجاوزت 1.7 بالمائة، ليقترب من مستوى 49413.92 نقطة. كما واصل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 زخمه الإيجابي، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 1.02 بالمائة ليصل إلى 7110.04 نقطة. أما مؤشر ناسداك المجمع، فلم يكن بعيدًا عن هذا الاتجاه الصعودي، حيث ارتفع بنسبة 1.09 بالمائة ليصل إلى 23202.739 نقطة.

جاءت هذه الارتفاعات مدفوعة بشكل أساسي بتصريحات وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الذي أكد على فتح مضيق هرمز بالكامل أمام حركة جميع السفن التجارية. جاء هذا الإعلان في سياق إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. وأوضح عراقجي عبر منصة إكس أن عبور السفن في المضيق سيكون وفقًا للمسارات المنسقة والمعلن عنها مسبقًا من قبل هيئة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية. تأتي هذه التطورات لتخفف من حدة التوترات التي سادت المنطقة مؤخرًا، والتي أثرت سلبًا على حركة الملاحة والشحن الدولي.

يأتي هذا التطور الإيجابي في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الخميس، عن التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 10 أيام بين إسرائيل ولبنان، بعد فترة من العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في الثاني من مارس وأسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة. على الرغم من سريان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، منذ الثامن من أبريل، إلا أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان شكل عقبة أمام استقراره. وكانت جولة مفاوضات سابقة في إسلام آباد بين واشنطن وطهران قد انتهت دون التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء حالة الصراع. في أعقاب تلك المفاوضات، فرضت إيران قيودًا إضافية على حركة المرور في مضيق هرمز، فيما بدأت الولايات المتحدة في فرض حصار على الموانئ الإيرانية والسفن المارة عبر المضيق، مما زاد من تعقيد الوضع. لكن الأخبار الأخيرة تشير إلى انفراجة محتملة، قد تفتح الباب أمام جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران، بفضل الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها باكستان، مما يبشر بتحسن الأوضاع وتخفيف التوترات الإقليمية والدولية





