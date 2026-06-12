أسعار النفط تنتعش بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خططه لشن ضربات على إيران

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خططه لشن ضربات على إيران، مما هدأ من المخاوف حيال تصعيد الأعمال القتالية في أعقاب هجمات متبادلة.

واصلت أسعار النفط اليوم الجمعة انخفاضها بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خططه لشن ضربات على إيران ، مما هدأ من المخاوف حيال تصعيد الأعمال القتالية في أعقاب هجمات متبادلة.

وبحلول الساعة 00:42 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.21 دولار أو 1.3 % إلى 89.17 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، خسر خام برنت 4.2 % والخام الأمريكي 4.4%. مع إيران، مشيرا إلى أن التوقيع على الاتفاق في أوروبا سيكون في غضون الأيام القليلة القادمة بحضور نائبه جي دي فانس. ولفت ترامب إلى أن مضيق هرمز سيفتح بشكل رسمي بمجرد التوقيع على الاتفاق.

أكدت مصادر لموقع أكسيوس أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، التي يدعي ترامب أنها ستوقع قريبا، تنص على إعادة فتح مضيق هرمز دون رسوم، وتخفيف العقوبات عن إيران مقابل التزامها ببنودها. أفادت القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية بأنها ستتصرف بحزم تجاه أي سفينة تحاول المرور عبر مضيق هرمز دون ترخيص، مؤكدة استمرار سيطرتها على هذا الممر المائي الحيوي.

صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني إبراهيم رضائي بأن احتمالية خداع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنا مرتفعة، وتصريحاته إما كذب أو هراء. يأتي هذا التطور في وقت سابق من هذا الشهر عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سينسحب من الاتفاق النووي مع إيران، مما أثار قلقا كبيرا في جميع أنحاء العالم. ومن بين الدول التي أعربت عن قلقها إسرائيل، التي تعتبر إيران تهديدا كبيرا لها.

وأشار ترامب إلى أن إيران سوف تفقد مضيق هرمز، الذي هو ممر مائي حيوي يربط بين الخليج العربي والمحيط الهندي، في حالة عدم التوقيع على الاتفاق. ولكن إيران لم تكن مهتما بتلك التهديدات، واعتبرتها مجرد محاولة لضغطها. ويعتبر مضيق هرمز من أهم المواقع الاستراتيجية في العالم، حيث يمر عبره أكثر من 90% من صادرات النفط الإيراني. وتعتبر إيران من أهم دول العالم في مجال استخراج النفط، حيث تنتج أكثر من 4 ملايين برميل من النفط يوميا.

ويعد مضيق هرمز من أهم المواقع الاستراتيجية في العالم، حيث يمر عبره أكثر من 90% من صادرات النفط الإيراني. وتعتبر إيران من أهم دول العالم في مجال استخراج النفط، حيث تنتج أكثر من 4 ملايين برميل من النفط يوميا





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