أسعار النحاس تسجل مكاسب شهرية بدعم من التهدئة الجيوسياسية والتحفيز الصيني

ارتفعت أسعار النحاس في بورصة شنغهاي مدفوعة بالتفاؤل باتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران وتراجع الدولار، بالتزامن مع إجراءات البنك المركزي الصيني لتحفيز الإقراض ودعم الاقتصاد المحلي.

شهدت أسواق المعادن العالمية، وبالأخص بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، حالة من الانتعاش الملحوظ في أسعار النحاس ، حيث اتجهت الأسعار نحو تحقيق مكاسب شهرية للشهر الثاني على التوالي.

هذا الصعود لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة تضافر عدة عوامل جيوسياسية واقتصادية متداخلة، أبرزها تنامي الآمال بشأن التوصل إلى اتفاق سلام مستدام وشامل بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. إن احتمال إنهاء التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة فيما يتعلق بفتح ممرات الملاحة وتأمين حركة السفن في مضيق هرمز، أدى بشكل مباشر إلى تراجع أسعار النفط الخام على الصعيد العالمي، وهو ما قلل بدوره من مخاوف الركود التضخمي التي كانت تؤرق المستثمرين وصناع القرار الاقتصادي.

فعندما تنخفض تكاليف الطاقة ويقل خطر الاضطرابات الإقليمية التي تهدد سلاسل التوريد، يزداد التفاؤل بشأن نمو الاقتصاد العالمي، مما يعزز الطلب على المعادن الصناعية مثل النحاس، الذي يعتبر تقليدياً مؤشراً رئيسياً للصحة الاقتصادية العالمية نظراً لاستخدامه الواسع في قطاعات البناء والإلكترونيات والطاقة المتجددة. وعلى صعيد التداولات الرقمية الدقيقة، ارتفع عقد النحاس الأكثر نشاطاً في شنغهاي بنسبة تقارب 0.9 في المائة ليصل إلى مستوى 104.940 يوان، ما يعكس ثقة المتداولين في استمرار موجة الصعود الحالية.

وفي المقابل، ورغم تسجيل تراجع طفيف في أسعار النحاس لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن، إلا أن الاتجاه العام ظل إيجابياً، حيث يسير العقدان في البورصتين نحو تحقيق ارتفاع شهري مشترك. ولا تقتصر هذه التحركات الإيجابية على النحاس وحده، بل امتدت لتشمل مجموعة من المعادن الأساسية الأخرى مثل الزنك والألمنيوم. فقد سجل الألمنيوم مكاسب شهرية مستمرة نتيجة اضطرابات الإمدادات العالمية الناجمة عن النزاعات، بينما شهد الزنك ارتفاعات ملحوظة في شنغهاي.

أما النيكل فقد أظهر تبايناً في الأداء، حيث تراجع في لندن بينما سجل ارتفاعاً طفيفاً في شنغهاي، في حين صعد القصدير بشكل واضح. وفي سياق متصل، تبرز أهمية التنسيق الدولي في هذا المجال، كما ظهر في إعلان مجموعة كواد، التي تضم الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان، عن تعزيز تعاونها الاستراتيجي في مجال الأمن البحري وتأمين سلاسل توريد المعادن الحيوية، وهو تحرك يهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر توريد أحادية وتأمين الاحتياجات الصناعية والتكنولوجية المستقبلية للدول الأعضاء.

أما بالنسبة للمحرك الأساسي للطلب العالمي، وهو الاقتصاد الصيني، فقد لعبت السياسات النقدية الأخيرة دوراً محورياً في دعم الأسعار. حيث وجه البنك المركزي الصيني البنوك التجارية بضرورة زيادة حجم الإقراض خلال الشهر الحالي لتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي، ومواجهة التحديات الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع الطلب الداخلي. هذه الخطوة التحفيزية أعطت إشارة قوية للسوق بأن بكين تسعى جاهدة لإنعاش قطاع الإنشاءات والصناعات الثقيلة، وهما القطاعان الأكثر استهلاكاً للنحاس.

ومن جهة أخرى، أثر تراجع قيمة الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 في المائة على جاذبية السلع المقومة بالدولار، مما دفع المستثمرين الذين يحملون عملات أخرى نحو شراء المزيد من المعادن لتعويض فرق القيمة. وبالرغم من هذا التفاؤل، يحذر خبراء الأسواق من أن السوق تظل حساسة للغاية للتطورات السياسية المفاجئة؛ فأي تعثر في المفاوضات بين واشنطن وطهران، أو حدوث تصعيد جديد، قد يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار وإعادة إشعال الضغوط التضخمية.

وفي الوقت ذاته، تبرز تحركات إقليمية أخرى مثل مشروع المسح الجيوفيزيقي الشامل في مصر لاستكشاف الثروات المعدنية في ست مناطق جغرافية، مما يشير إلى توجه عالمي نحو زيادة البحث عن الموارد الطبيعية وتأمينها في ظل التوترات التجارية، مثلما حدث في قرار الصين بقطع إمدادات بعض المعادن الأرضية النادرة عن اليابان نتيجة الخلافات حول تايوان، مما يؤكد أن سوق المعادن بات جزءاً لا يتجزأ من الصراعات الجيوسياسية العالمية





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أسعار النحاس بورصة شنغهاي المعادن الأساسية الاقتصاد الصيني التوترات الجيوسياسية

United States Latest News, United States Headlines