أسعار الذهب تتراجع وسط توترات دبلوماسية أمريكية إيرانية ومخاوف تضخمية متزايدة

تحليل شامل لتراجع أسعار الذهب والفضة نتيجة تعثر مفاوضات السلام بين واشنطن وطهران وتأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية والسياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي على الأسواق العالمية.

شهدت أسواق المعادن النفيسة حالة من التراجع الملحوظ خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث سجل سعر الذهب انخفاضا ملموسا بعد موجة من التقلبات التي سيطرت على المشهد المالي العالمي.

جاء هذا التراجع في أعقاب الموقف الأمريكي الحازم برفض أحدث عروض السلام المقدمة من الجانب الإيراني، والتي كانت تهدف إلى إنهاء الصراع المستمر منذ عشرة أسابيع. هذا الصراع الذي لم تقتصر آثاره على الجوانب السياسية فحسب، بل امتد ليشمل تعطيلا كبيرا في حركة الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، وهو الشريان الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، مما أدى بدوره إلى إذكاء مخاوف التضخم العالمية نتيجة احتمالية ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن.

وفي هذا السياق، تداول المعدن الأصفر بالقرب من مستوى 4700 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن كان قد حقق مكاسب بنسبة 2% خلال الأسبوع الماضي، بينما لم تكن الفضة بمعزل عن هذا التوجه، حيث تراجعت بنسبة 0.1% لتصل إلى مستوى 80.50 دولار. وعلى الصعيد الدبلوماسي، بدا أن جهود التقدم نحو تسوية سلمية قد اصطدمت بحائط مسدود مرة أخرى، خاصة بعد التصريحات القوية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي وصف الرد الأخير للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على مقترحه لإنهاء الصراع بأنه غير مقبول إطلاقا.

هذا التعثر الدبلوماسي يضع الأسواق في حالة من الترقب والقلق، حيث يساهم في إبقاء مخاطر التضخم عند مستويات مرتفعة، بالتوازي مع التوقعات التي تشير إلى استمرار أسعار الفائدة عند مستويات عالية لفترة أطول من المتوقع. ومن المعروف اقتصاديا أن الذهب، كأصل لا يدر عائدا دوريا، يتأثر سلبا بارتفاع أسعار الفائدة، حيث يتجه المستثمرون نحو السندات والأدوات المالية التي توفر عوائد مضمونة، مما يشكل ضغطا نزوليا على أسعار المعدن النفيس في ظل هذه الظروف الاقتصادية والسياسية المعقدة.

ولم تكن التطورات الميدانية في منطقة الشرق الأوسط أقل حدة، حيث سلطت الاشتباكات التي وقعت في نهاية الأسبوع الماضي الضوء على مدى هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في الثامن من أبريل. وقد تجلى هذا التوتر في الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة يوم أمس الأحد، مما أدى إلى اندلاع نيران في سفينة شحن تجارية قبالة السواحل القطرية، بالإضافة إلى إعلان كل من الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت عن اعتراض طائرات مسيرة معادية حاولت اختراق أجوائهما.

هذه الأحداث تزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق، وتجعل من الصعب التنبؤ باتجاهات الأسعار على المدى القصير، رغم أن الذهب عادة ما يكون الملاذ الآمن في أوقات الحروب، إلا أن تداخل العوامل التضخمية مع السياسات النقدية الأمريكية خلق حالة من التضارب في القوى المؤثرة على السعر. وبالنظر إلى الآفاق المستقبلية القريبة، تترقب الأسواق العالمية صدور بيانات أسعار المستهلكين المرتقبة يوم الثلاثاء، والتي من المرجح أن تؤكد أن التضخم لا يزال يشكل تهديدا حقيقيا للاقتصاد الأمريكي، خاصة بعد تسجيل أكبر زيادة شهرية في شهر مارس منذ عام 2022.

وفي سياق متصل، تتجه الأنظار نحو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث من المقرر أن تنتهي ولاية رئيس المجلس الحالي جيروم باول هذا الأسبوع. وقد تميزت فترة قيادة باول بمقاومة شديدة للتأثيرات السياسية الخارجية، وهو الأمر الذي جعل من استقلالية البنك المركزي عاملا جوهريا في استقرار الأسواق، بينما كانت التهديدات التي استهدفت هذه الاستقلالية من المحفزات الرئيسية التي ساهمت في صعود أسعار الذهب في وقت سابق من هذا العام.

أما على صعيد سوق العمل، فقد أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة الماضي أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة قد أضافوا وظائف جديدة للشهر الثاني على التوالي في أبريل، وهو ما يمثل أول ارتفاع متتالٍ في عدد الوظائف منذ ما يقرب من عام كامل، مع استقرار معدل البطالة عند نسبة 4.3%. هذه القوة في سوق العمل تمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة كافية ومبررا اقتصاديا للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في المستقبل المنظور، وذلك لضمان السيطرة على المخاطر التضخمية الناشئة، سواء كانت ناتجة عن العوامل الداخلية أو تلك الناجمة عن التوترات الجيوسياسية المستمرة مع إيران، مما يعزز من الضغوط على الذهب ويجعل تحركاته القادمة مرتبطة بشكل وثيق بمدى قدرة واشنطن على إدارة أزماتها الخارجية والداخلية في آن واحد





