أسعار النفط العالمية ترتفع إلى مستويات قياسية وسط مخاوف الإمدادات وتوترات جيوسياسية

شهدت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا في الأسابيع الأخيرة، مدفوعة بحظر النفط الروسي والتوترات في مضيق هرمز، مما أثار قلقا بشأن استقرار الإمدادات العالمية.

الاثنين 13 أبريل 2026 18:43 MIDLAND, TEXAS - 12 مارس: عمال يضعون أنبوبًا في الأرض على منصة حفر نفط في حقل نفط حوض بيرميان في 12 مارس 2022 في ميدلاند ، تكساس. فرض الرئيس جو بايدن حظراً على النفط الروسي، ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، مما قد يعني أن منتجي النفط في حوض بيرميان سيحتاجون إلى ضخ المزيد من النفط لتلبية الطلب. حوض بيرميان هو أكبر حوض لإنتاج النفط في الولايات المتحدة.

أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن وتجار اليوم الاثنين أن سعر شحنات النفط الخام في المعاملات الفورية إلى أوروبا بلغ مستوى قياسيا يقارب 150 دولارا للبرميل، كما سجلت الشحنات المتجهة إلى أفريقيا مستويات قياسية جديدة، في وقت أثارت فيه خطة الولايات المتحدة لفرض سيطرتها على مضيق هرمز مخاوف من انقطاع مطول للإمدادات. وقفزت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 6٪ إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، وذلك مع استعداد البحرية الأمريكية لفرض سيطرتها على مضيق هرمز أمام السفن المنطلقة من إيران والمتجهة إليها، بعد فشل واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. ورغم ذلك، لا يزال هذا المستوى أقل بكثير من أعلى مستوى تاريخي لخام برنت، والذي بلغ 147 دولارا للبرميل عام 2008. لكن سعر شحنات النفط الخام في المعاملات الفورية بلغ مستويات أعلى بكثير، إذ دفع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير المشترين في أوروبا وآسيا إلى التهافت على توفير الإمدادات. وأظهرت بيانات من مجموعة بورصات لندن أن السعر المباشر لخام فورتيس من بحر الشمال بلغ 148.87 دولار اليوم الاثنين، وهو ما يفوق المستوى الذي حققه عام 2008. وقال يوسو يون إيماس، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الإسبانية ريبسول، خلال فعالية أقيمت اليوم 'المعاملات الفورية تشهد ضغوطا كبيرة'. شهد سوق النفط العالمي تقلبات كبيرة وارتفاعا ملحوظا في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، مدفوعا بعدة عوامل رئيسية. من بين هذه العوامل، الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على النفط الروسي، وهو ما أثر بشكل كبير على إمدادات النفط العالمية. كما أن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا التهديدات المتعلقة بمضيق هرمز، أثارت مخاوف بشأن تعطيل إمدادات النفط، مما أدى إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، أدت التحديات اللوجستية، مثل الإغلاقات في الموانئ وتأخر الشحن، إلى تفاقم المشكلة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين. هذه العوامل مجتمعة خلقت بيئة صعبة لسوق النفط العالمي، وأدت إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية. من المتوقع أن يستمر سوق النفط في مواجهة هذه التحديات في الأشهر المقبلة. يتوقف مسار الأسعار على تطورات الأحداث الجيوسياسية، بالإضافة إلى التغيرات في سياسات الطاقة العالمية. وقد تلعب قرارات منظمة أوبك ومنتجي النفط الآخرين دورا حاسما في تحديد مستويات الإمدادات والأسعار. ومن المتوقع أيضا أن تؤثر الإجراءات المتخذة لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط الروسي على ديناميكيات السوق. في الوقت نفسه، يجب على المستهلكين وصناع القرار في جميع أنحاء العالم الاستعداد لتقلبات الأسعار وتداعياتها الاقتصادية. وستشهد الصناعات التي تعتمد على النفط، مثل النقل والتصنيع، ضغوطا متزايدة، مما يستدعي التفكير في استراتيجيات جديدة لتعزيز كفاءة الطاقة وتنويع مصادر الإمداد





