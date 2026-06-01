أسعار النفط تقفز أكثر من 3% بفعل عودة المخاطر الجيوسياسية

ارتدت أسعار النفط بقوة في بداية الأسبوع محققة مكاسب تجاوزت 3%، مدفوعة بتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وتطورات الوضع في لبنان، مما عوض جزءاً من خسائر شهر مايو.

سجلت أسعار النفط العالمية ارتداداً صعودياً قوياً في تداولات يوم الإثنين، حيث قفزت الأسعار بأكثر من 3%، معوضة بذلك جزءاً من الضغوط البيعية الحادة التي هيمنت على الأسواق طوال شهر مايو الماضي.

وجاء هذا الصعود المفاجئ مدفوعاً بعودة اشتعال المخاطر الجيوسياسية، مما فكك جانباً من الانخفاضات الشهرية الماضية التي بلغت نحو 19% لخام برنت و17% للخام الأمريكي. ووفقاً للبيانات الصادرة يوم الإثنين، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بمقدار 2.93 دولار، أو ما يعادل 3.2%، لتتداول عند مستوى 94.05 دولاراً للبرميل. وفي مسار موازٍ، صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 3.36 دولارات، أي بنسبة 3.9%، لتستقر عند 90.72 دولاراً للبرميل.

وأوضح تقرير صادر عن مركز أبحاث وتداول الأسواق الدولية XTB أن المحفز الأساسي لطفرة الأسعار الحالية هو عودة المخاوف الأمنية في الممرات المائية الحيوية، ولا سيما مضيق هرمز، إثر التوترات العسكرية المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى التطورات الميدانية في لبنان. وقد بددت هذه العوامل تفاؤل الأسواق الذي ساد في مايو بشأن استقرار حركة الشحنات الفورية.

وأشار التقرير إلى أن أسعار النفط اختبرت مستويات دعم حرجة أواخر الأسبوع الماضي بالقرب من 91.09 دولاراً، وهو المتوسط المتحرك لـ100 يوم، مما دفع المضاربين لبدء عمليات شراء واسعة للاستفادة من وصول مؤشر القوة النسبية إلى مناطق جاذبة تقترب من التشبع البيعي. وتعكس التقارير الاقتصادية حالة القلق والترقب التي تسود أوساط المستثمرين في سوق الطاقة العالمية جراء التداعيات المحتملة لهذا التصعيد على أمن مصافي التكرير وسلاسل التوريد في الشرق الأوسط، التي تمثل الثقل الأكبر للإمدادات العالمية.

ويجمع خبراء الأسواق على أن استمرار المشهد الراهن سيفرض علاوة مخاطر جيوسياسية مستمرة على برميل النفط خلال الأيام المقبلة، مما يفتح الباب أمام الأسعار لاختبار مستويات قريبة من 100 دولار مجدداً، ما لم تسفر الجهود الدبلوماسية عن تهدئة سريعة تضمن التدفق الآمن لإمدادات الطاقة الفورية. ومن المتوقع أن تظل الأسواق في حالة تأهب لأي تطورات جديدة، مع احتمالية ارتفاع التقلبات في ظل غياب مؤشرات واضحة على انفراجة وشيكة





