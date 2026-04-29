أسعار النفط تقفز بنحو 7% وسط مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد اليوم، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، واستمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وإغلاق مضيق هرمز، وتراجع المخزونات الأمريكية.

شهدت أسواق النفط العالمية ارتفاعًا حادًا في الأسعار، حيث قفزت بنسبة تقارب 7% في تعاملات اليوم، مدفوعة بتصاعد المخاوف بشأن إمدادات النفط في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط.

يأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وتداعياتها على حركة الملاحة في مضيق هرمز الحيوي، بالإضافة إلى حالة الجمود التي تشوب المفاوضات بين واشنطن وطهران. وقد تجاوز سعر خام برنت حاجز 118 دولارًا للبرميل، بينما تخطى خام غرب تكساس الوسيط 106 دولارات، مما يعكس حالة القلق السائدة في السوق بشأن مستقبل الإمدادات. هذا الارتفاع يأتي أيضًا في ظل تراجع ملحوظ في المخزونات النفطية الأمريكية، مما يزيد من الضغط على الأسعار.

وتشير التحليلات إلى أن استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يمثل العامل الرئيسي وراء هذه الزيادات، حيث أدت إلى تعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز، الذي يعتبر ممرًا استراتيجيًا حيويًا لتصدير النفط من منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية. وعلى الرغم من مرور شهرين على اندلاع الحرب، لم تظهر أي مؤشرات حقيقية على إمكانية التوصل إلى حل سلمي، مما يثير مخاوف من استمرار الاضطرابات في الإمدادات لفترة طويلة.

وقد حث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إيران على 'التصرف بحكمة' والتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع، معربًا عن استعداده لمناقشة سبل تخفيف آثار الحصار المحتمل على الموانئ الإيرانية. ومع ذلك، يرى المحللون أن تمديد الحصار قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الإمدادات وارتفاع الأسعار بشكل أكبر. وتشير التقديرات إلى أن خسائر إمدادات النفط الخام قد تجاوزت بالفعل 50 مليار دولار منذ بدء الحرب.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت تظهر علامات على انخفاض الإمدادات في الولايات المتحدة، حيث أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاضًا ملحوظًا في المخزونات النفطية الأسبوع الماضي. وفي محاولة لمواجهة هذه التحديات، اتخذت بعض الدول الخليجية خطوات لضمان استمرار الإمدادات، حيث أفادت مصادر مطلع أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أبلغت بعض عملائها بإمكان تحميل أنواع من النفط الخام من خارج منطقة الخليج الشهر المقبل.

وفي سياق آخر، أثار انسحاب الإمارات المفاجئ من منظمة أوبك+ تساؤلات حول مستقبل سياسة الإنتاج، إلا أن المحللين لا يتوقعون تأثيرًا كبيرًا على المدى القريب، نظرًا لأن الإمارات كانت تعبر بالفعل عن تحفظاتها بشأن حدود الإنتاج. ومع ذلك، يعتبر هذا التطور بمثابة إشارة إلى التوترات المتزايدة داخل المنظمة، وقد يؤدي إلى تغييرات في ديناميكيات السوق في المستقبل.

بشكل عام، تشير التوقعات إلى أن أسعار النفط ستستمر في الارتفاع في المدى القصير والمتوسط، ما لم يتم التوصل إلى حلول سياسية للأزمات الجيوسياسية الحالية





sabqorg / 🏆 27. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines