أسعار النفط ترتفع بنسبة 3% في ظل تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار شح الإمدادات العالمية

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 3% عند التسوية اليوم، مسجلة أعلى مستوى لها في أسبوعين، نتيجة تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار محدودية الشحنات عبر مضيق هرمز، ما أدى إلى شح الإمدادات النفطية العالمية. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 108.23 دولاراً للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 96.37 دولاراً. ويأتي هذا الارتفاع في وقت ناقش فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مقترحاً إيرانياً جديداً لحل النزاع مع طهران، بينما يواصل البنك المركزي الأوروبي تقييم تأثير أسعار النفط المرتفعة على التضخم وأسعار الفائدة.

في يوم الاثنين 27 أبريل 2026، شهدت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 3% عند التسوية، مسجلة أعلى مستوى لها في أسبوعين، وذلك نتيجة تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة و إيران ، بالإضافة إلى استمرار محدودية الشحنات عبر مضيق هرمز ، ما أدى إلى شح الإمدادات النفطية العالمية.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لتسجل 108.23 دولاراً للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 96.37 دولاراً. ويعد هذا الارتفاع هو السادس على التوالي لخام برنت للمرة الأولى منذ مارس 2025، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق له منذ السابع من أبريل، بينما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند أعلى مستوى له منذ 13 أبريل.

ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مقترحاً إيرانياً جديداً لحل النزاع مع طهران مع كبار مستشاريه في مجال الأمن القومي، في ظل جمود الصراع الحالي وانخفاض إمدادات الطاقة من المنطقة. وقال المحلل تاماس فارجا من شركة (بي في إم أويل أسوشيتس): 'يعني الجمود الدبلوماسي أن ما بين 10 و13 مليون برميل من النفط لا تصل يومياً إلى السوق الدولية، ما يُفاقم أزمة النفط المختلة أصلاً، لذا لا يوجد سوى اتجاه واحد لأسعار النفط'.

وتأتي هذه التطورات في وقت عابر فيه 7 سفن على الأقل، معظمها سفن شحن جافة، مضيق هرمز خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في ظل انخفاض النشاط الملحوظ في الأيام الأخيرة، وهو جزء ضئيل من متوسط 140 سفينة يومياً قبل بدء الحرب في 28 فبراير، حين كان نحو 20% من إمدادات النفط العالمية يمر عبر المضيق. وعلاوة على ذلك، أُجبرت 6 ناقلات محملة بالنفط الإيراني على العودة إلى إيران بسبب الحصار الأمريكي خلال الأيام الأخيرة.

يجتمع البنك المركزي الأوروبي الخميس، في ظل هدنة الحرب مع إيران التي خففت الضغط عليه لرفع أسعار الفائدة بشكل فوري، لكن مع عدم وضوح وضع محادثات السلام وعدم وجود أي مؤشر على إعادة فتح مضيق هرمز قريباً، لا يزال المتداولون يتوقعون أن تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى زيادة التضخم وإجبار البنك على رفع أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام. ورفعت جولدمان ساكس توقعاتها لأسعار النفط للربع الأخير إلى 90 دولاراً للبرميل لخام برنت و83 دولاراً لخام غرب تكساس الوسيط، مشيرة إلى انخفاض الإنتاج من الشرق الأوسط.

وقال محللو جولدمان ساكس، بقيادة دان سترويفن، في مذكرة صدرت الأحد: 'المخاطر الاقتصادية أكبر مما تشير إليه توقعاتنا الأساسية لأسعار النفط الخام وحدها، وذلك بسبب المخاطر التصاعدية الصافية لأسعار النفط، والارتفاع غير المسبوق في أسعار المنتجات المكررة، ومخاطر نقص المنتجات، والحجم غير المسبوق للصدمة'





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

