أسعار النفط تهبط 9% بعد تأكيد فتح مضيق هرمز

تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ بعد إعلان إيران فتح مضيق هرمز أمام السفن التجارية، في خطوة عززت التفاؤل بشأن تقدم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب.

18 أبريل 2026 - 14:51 | آخر تحديث 18 أبريل 2026 - 14:51 شهدت أسعار النفط انخفاضاً حاداً بنحو 9% في ختام تعاملات نهاية الأسبوع، وذلك في أعقاب إعلان طهران عن فتح مضيق هرمز أمام كافة السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار . وقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تعهدت بعدم إغلاق الممر المائي الحيوي مجدداً، مما أزال قدراً كبيراً من حالة عدم اليقين التي كانت تلقي بظلالها على الأسواق. وتأثرت العقود الآجلة لخام برنت بشكل مباشر بهذا التطور، حيث هوت عند التسوية بمقدار 9.

01 دولار، لتصل إلى 90.38 دولار للبرميل، وهو ما يمثل تراجعاً نسبته 9.07%. ولم يقتصر الانخفاض على هذا الحد، بل لامست العقود أدنى مستوى لها خلال الجلسة عند 86.09 دولار. وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، سجل خام برنت خسارة بنسبة 5%، ليمتد بذلك انخفاضه للأسبوع الثالث على التوالي، مما يعكس حجم القلق الذي كان يسود السوق بشأن استقرار إمدادات الطاقة. ولم يكن خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمنأى عن هذا الاتجاه الهبوطي، إذ تراجعت عقوده الآجلة بمقدار 10.48 دولار، أي بنسبة 11.45%، لتغلق عند 83.85 دولار للبرميل، بعد أن وصل في أدنى تداولاته إلى 80.56 دولار. وشهد الخام الأمريكي انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 13.1%، مسجلاً خسارة متتالية للأسبوع الثاني. وقد سجل كلا الخامين الرئيسيين، برنت وغرب تكساس الوسيط، أكبر نسبة انخفاض يومي لهما منذ الثامن من أبريل الجاري، مما يشير إلى استجابة سريعة من السوق للإعلان الإيراني. وتأتي هذه التطورات في سياق يشوبه التفاؤل بحذر إزاء إمكانية إنهاء الصراع. فوفقاً لما نقله مراسل موقع أكسيوس عبر منصة إكس، فقد أحرزت الولايات المتحدة وإيران تقدماً ملموساً في المفاوضات الجارية حول مذكرة تفاهم من ثلاث ورقات تهدف إلى إنهاء الحرب. وتتضمن هذه المفاوضات بنوداً تتعلق بفتح الممرات الملاحية وضمان حرية الحركة للسفن التجارية، وهو ما يفسر الارتياح النسبي الذي ساد الأسواق النفطية. من جهة أخرى، أشارت بيانات تتبع حركة السفن إلى مرور حوالي 20 سفينة عبر مضيق هرمز متجهة نحو خارج الخليج. يعكس هذا مؤشراً إيجابياً إضافياً على عودة الحركة الملاحية إلى طبيعتها، ويخفف من المخاوف المتعلقة بتعطل خطوط الإمداد الحيوية. ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الهبوطي في أسعار النفط طالما استمرت التطورات الإيجابية في مسارها، مما قد يعود بالفائدة على المستهلكين والاقتصادات العالمية التي تعتمد بشكل كبير على أسعار الطاقة المستقرة. في سياق متصل، تشير التقارير إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم الإعلان عنه مسبقاً، قد ساهم بشكل كبير في استقرار الأوضاع في المنطقة. ومع الالتزام الإيراني بفتح المضيق، تتبدد المخاوف من أي تصعيد محتمل قد يؤثر على حركة النفط العالمية. هذا الاستقرار المتزايد من شأنه أن يمنح صناعة النفط وشركات الطاقة قدراً أكبر من اليقين في تخطيط عملياتها الإنتاجية والتوزيعية، كما أنه قد يؤثر على قرارات الاستثمار في قطاع الطاقة على المدى المتوسط والطويل. يُذكر أن مضيق هرمز يعد أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، حيث يمر عبره جزء كبير من إنتاج النفط العالمي. وأي توترات أو تهديدات بإغلاقه كانت دائماً ما تثير قلق الأسواق وتؤدي إلى ارتفاعات حادة في الأسعار. لذلك، فإن الإعلان عن فتحه بشكل دائم طوال فترة وقف إطلاق النار يمثل تطوراً إيجابياً بالغ الأهمية، ليس فقط لأسعار النفط، بل للاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي على مستوى العالم





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines