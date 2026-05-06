أسطول الصمود العالمي ينطلق نحو غزة لإيصال مساعدات إنسانية وسط تصاعد التوتر

أعلن مسؤولون في أسطول الصمود العالمي عن انطلاق 4 سفن من ميناء سيراكوزا الإيطالي نحو قطاع غزة لإيصال مساعدات إنسانية، بينما لا تزال 32 سفينة أخرى متمركزة قبالة كريت. وتأتي هذه المبادرة في ظل تصاعد التوتر بعد هجوم إسرائيلي على قوارب ناشطين في المياه الدولية، واعتقال 175 ناشطا. ويواجه سكان غزة أزمة إنسانية حادة، حيث بات 1.5 مليون فلسطيني بلا مأوى بسبب الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023.

أعلن مسؤولون في أسطول الصمود العالمي أن 4 سفن انطلقت من ميناء سيراكوزا الإيطالي يوم 2 مايو/أيار الجاري، وتواصل تقدمها في المياه الإقليمية اليونانية نحو قطاع غزة بهدف إيصال مساعدات إنسانية .

وأضاف البيان أن 32 سفينة أخرى تابعة لـ أسطول الصمود العالمي لا تزال متمركزة قبالة السواحل الجنوبية لجزيرة كريت بشكل منسق، مشيراً إلى أن خطة تحرك الأسطول ستتضح خلال الساعات المقبلة. وفي 29 أبريل/نيسان الماضي، شن الجيش الإسرائيلي عدوانا في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، مستهدفا قوارب تقل ناشطين ضمن أسطول الصمود. وأضافوا أن الجيش الإسرائيلي احتجز 21 قاربا على متنها نحو 175 ناشطا، بينما أبحرت بقية القوارب نحو المياه الإقليمية اليونانية.

وتعد هذه المبادرة الثانية لـ أسطول الصمود العالمي، بعد تجربة سبتمبر/أيلول 2025، التي انتهت بهجوم إسرائيلي على السفن في الشهر التالي، أثناء إبحارها في المياه الدولية، واعتقال مئات الناشطين الدوليين على متنها. وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 2007، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم على مدار عامين، بدءا من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي السياق، أكد المتحدث باسم أسطول الصمود العالمي أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود الدولية لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خاصة بعد تصاعد الأزمة الإنسانية جراء الحرب المستمرة. وأشار إلى أن الأسطول يحمل كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والدوائية، بالإضافة إلى مواد الإيواء الطارئة، في محاولة لتلبية احتياجات السكان المتزايدة.

كما لفت إلى أن هذه المبادرة تأتي في ظل تعنت السلطات الإسرائيلية في السماح بدخول المساعدات عبر المعابر الرسمية، مما أجبر المنظمين على البحث عن طرق بديلة لتوصيل الإغاثة. من جانب آخر، عبرت عدة منظمات حقوقية عن قلقها من تصاعد التوتر في المنطقة، خاصة بعد الهجمات الإسرائيلية المتكررة على السفن المدنية في المياه الدولية. ودعت هذه المنظمات إلى حماية المدنيين والناشطين الدوليين الذين يسعون لتقديم المساعدات الإنسانية، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي وقواعد الحرب.

وفي الوقت نفسه، أكدت مصادر دبلوماسية أن المجتمع الدولي يتابع عن كثب تطورات الوضع، معربين عن أملهم في أن يتم حل الأزمة بشكل سلمي، دون اللجوء إلى المزيد من العنف. كما أكدوا على أهمية التعاون الدولي لضمان وصول المساعدات إلى الذين هم في أمس الحاجة إليها، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة





