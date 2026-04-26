أسطول الصمود العالمي يبحر من صقلية في مهمة إنسانية لكسر الحصار عن غزة

انطلقت من جزيرة صقلية الإيطالية، الأحد، مهمة ربيع 2026 التابعة لـ أسطول الصمود العالمي، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي عن غزة وإيصال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين. وتعد هذه المبادرة الثانية للأسطول، بعد تجربة سبتمبر 2025 التي انتهت بهجوم إسرائيلي على السفن. وقال ناشطون إن الهدف هو خدمة الشعب الفلسطيني، خاصة بعد أن فشلت الحكومات في القيام بواجباتها. ويواجه قطاع غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة، مع أكثر من 72 ألف قتيل و172 ألف جريح منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023. ويهدف الأسطول إلى كسر الحصار المفروض منذ 2007، والذي أدى إلى تدمير البنية التحتية، ونقص حاد في الأدوية والوقود. ودعا المشاركون المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لرفع الحصار، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية. وتأمل المبادرة في أن تكون رسالة سياسية قوية تدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتؤكد على أن العالم لم ينسَ معاناته.

أبحرت من جزيرة صقلية الإيطالية، الأحد، مهمة ربيع 2026 التابعة لـ أسطول الصمود العالمي ، الذي يهدف إلى كسر الحصار ال إسرائيل ي على غزة وإيصال مساعدات إنسانية إلى ال فلسطين يين في القطاع، بعد استكمال استعداداته الأخيرة.

ويُعد أسطول الصمود العالمي مبادرة مدنية أُنشئت عام 2025 من قبل ممثلين عن منظمات مجتمع مدني ونشطاء ومتطوعين من دول مختلفة بهدف إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة. وبعد انطلاقها من مدينة برشلونة الإسبانية في 12 أبريل/نيسان الجاري، وصلت سفن الأسطول إلى جزيرة صقلية الإيطالية في 23 أبريل، لتنضم إليها لاحقا سفن ونشطاء من إيطاليا عبر مدينتي سيراكوزا وأوغوستا.

وارتفع عدد القوارب المشاركة في الأسطول بميناء أوغوستا لليخوت إلى 65 قاربا، قبل أن تستكمل الإجراءات اللازمة لمغادرة الميناء اليوم، ليبحر المشاركون تدريجيا وفق نظام محدد باتجاه البحر المتوسط في ساعات العصر. وخلال مغادرة القوارب للميناء، ردد عدد من الناشطين هتافات فلسطين حرة وأشعلوا المشاعل، فيما ودّع النشطاء بعضهم بعضا بعبارة نلتقي في غزة.

وتعد هذه المبادرة الثانية لـ أسطول الصمود العالمي، بعد تجربة سبتمبر/ أيلول 2025، التي انتهت بهجوم إسرائيلي على السفن في أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه أثناء إبحارها في المياه الدولية، واعتقال مئات الناشطين الدوليين على متنها قبل البدء بترحيلهم. وقال الناشط التركي علي دنيز، الذي انضم للأسطول من برشلونة: الحمد لله نحن الآن في إيطاليا. هناك حماس كبير هنا، وقد عشنا نفس الأجواء في إسبانيا.

بدورها قالت الناشطة الإيطالية مارتينا، إن الشعب الفلسطيني يظهر مقاومة كبيرة، وأن دور المشاركين في الأسطول هو خدمة هذا الشعب. وأشارت مارتينا إلى أن الحكومات لا تقوم بواجباتها، لذلك قرر الناشطون التحرك بأنفسهم بعدد كبير من السفن. أما الناشط الألماني توم، فقال إنه من بين أصغر المشاركين سنا (19 عاما)، وإن ما دفع للمشاركة هو موقف بلاده التي اعتبرها من أكثر الدول تواطؤا فيما يحدث في فلسطين.

وشدد توم على أن الظلم وانتهاكات حقوق الإنسان هي ممارسات لا يمكن قبولها، وأنه يرى اليوم إبادة جماعية تحدث أمام أعين الجميع، ولذلك لم يعد يستطيع التحمل. وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 2007، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وجرى التوصل لاتفاق وقف النار عقب عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، وخلفت ما يزيد على 72 ألف قتيل وأكثر من 172 ألف جريح فلسطينيين. ويشهد القطاع أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة، التي أدت إلى تدمير واسع للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية. كما يعاني القطاع من قيود إسرائيلية مشددة على إدخال الوقود والمستلزمات الطبية، إلى جانب نقص حاد في الأدوية والمعدات.

وأكد نشطاء في الأسطول أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الدولية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني، مشيرين إلى أن العالم لا يستطيع تجاهل معاناة الفلسطينيين في غزة، خاصة بعد أن أصبحت الأزمة الإنسانية في القطاع من أسوأ ما شهدته المنطقة في العقود الأخيرة. وأضافوا أن الأسطول يمثل صوتا للمظلمين في العالم، وأنهم سيواصلون جهودهم حتى الوصول إلى غزة، رغم كل التحديات التي قد تواجههم.

وفي السياق، دعت منظمات حقوقية دولية إلى التدخل العاجل لإنهاء الحصار المفروض على غزة، مؤكدة أن الوضع الإنساني هناك أصبح غير قابل للتحمل، وأن هناك حاجة ماسة إلى تدخلات إنسانية فورية. كما طالب نشطاء في الأسطول المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، وتوفير الحماية للمدنيين في القطاع.

ومن المتوقع أن تواجه السفن المشاركة في الأسطول تحديات كبيرة خلال رحلتها، خاصة في ظل التاريخ السابق للهجمات الإسرائيلية على السفن الإنسانية، إلا أن المشاركين أكدوا على عزمهم المتواصل في الوصول إلى غزة، وإيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني المحاصر. كما أشار بعض النشطاء إلى أن هذه المبادرة ليست مجرد حملة إنسانية، بل هي رسالة سياسية قوية إلى العالم بأن الشعب الفلسطيني لم ينسَ حقوقه، وأن هناك من لا يزال يدعمه في مواجهة الظلم.

وفي الوقت نفسه، أعربت بعض الحكومات الأوروبية عن قلقها من أن مثل هذه المبادرات قد تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة، إلا أن النشطاء أكدوا على أن هدفهم هو إنساني بحت، وأنهم لا يسعون إلى أي تصعيد، بل إلى تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني الذي يعاني من ظلم مستمر. وفي ختام حديثهم، أكد المشاركون في الأسطول على أن هذه المبادرة هي جزء من حركة عالمية أكبر تدعم فلسطين، وأنهم سيواصلون جهودهم حتى تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، بغض النظر عن التحديات التي قد تواجههم.

كما دعا النشطاء جميع الدول إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ورفض سياسة التوطئة التي تتبعها بعض الحكومات تجاه إسرائيل، مؤكدين على أن السلام في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال العدالة وحقوق الشعب الفلسطيني. وفي هذا الإطار، أكدت منظمات المجتمع المدني المشاركة في الأسطول أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني، وأنهم سيواصلون العمل حتى تحقيق أهدافهم، رغم كل الصعوبات التي قد تواجههم.

كما دعوا جميع الدول إلى تقديم الدعم اللازم لهذه المبادرات، ورفض أي محاولة لإجهاضها أو منعها من الوصول إلى هدفها. وفي النهاية، أكد المشاركون في الأسطول على أن هذه المبادرة هي رسالة واضحة إلى العالم بأن الشعب الفلسطيني ليس وحده، وأن هناك من لا يزال يدعمه في مواجهة الظلم، وأنهم سيواصلون جهودهم حتى تحقيق العدالة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني





