أسطول الصمود العالمي يبحر من برشلونة لكسر الحصار عن غزة

انطلق أسطول الصمود العالمي من ميناء برشلونة متجهاً نحو غزة، حاملاً على متنه ناشطين من 70 دولة، بهدف كسر الحصار الإسرائيلي وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع.

غادر أسطول الصمود العالمي ميناء برشلونة يوم الأحد متجهاً نحو غزة ، في مبادرة تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع وإيصال المساعدات الإنسانية إلى ال فلسطين يين. شهدت عملية الإبحار حشوداً كبيرة من الإسبان الذين ودعوا الأسطول وهم يرفعون الأعلام ال فلسطين ية، مرددين هتافات ' فلسطين حرة' تعبيراً عن دعمهم وتضامنهم مع القضية ال فلسطين ية. يضم الأسطول عشرات القوارب التي تقل ناشطين من حوالي 70 دولة حول العالم، بما في ذلك ممثلين عن منظمات مجتمع مدني، سياسيين، محامين وخبراء في مجالات مختلفة.

وقبل انطلاق الأسطول، أكد المنظمون على أهدافهم الرئيسية وهي فك الحصار عن غزة، إيصال الإمدادات الإنسانية العاجلة، ونقل معاناة الشعب الفلسطيني إلى العالم بأسره. كما دعوا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل لهذه المبادرة الإنسانية، معتبرين أن الصمت إزاء ما يحدث في غزة بمثابة تواطؤ. من بين المشاركين، إيفا سالدانا، مديرة منظمة السلام الأخضر في إسبانيا، أعربت عن دعمها للقضية الفلسطينية، مؤكدة أن المشاركة في هذه المهمة تمثل مسؤولية أخلاقية، وحثت الحكومات على اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الحصار المفروض على غزة. في سياق متصل، انتقد أوسكار كامبس، مدير منظمة أوبن آرمز، الموقف الأوروبي، واصفاً إياه بالنفاق وعدم الانسجام مع مبادئ حقوق الإنسان التي تدعي أوروبا التمسك بها. \تأتي هذه المبادرة في أعقاب تجربة سابقة في عام 2025، وشهدت هذه المرة زيادة في عدد المشاركين وتطويراً في الاستراتيجيات المتبعة. القائمون على الأسطول يؤكدون التزامهم بالقوانين الدولية، وأنهم يعملون بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية وخبراء في مجالات مختلفة لضمان سلامة المهمة ونجاحها. الأسطول يهدف هذه المرة إلى كسر الحصار ليس فقط عبر البحر، بل من خلال قوافل برية أيضاً. الجدير بالذكر أن المحاولة السابقة في عام 2025 واجهت تدخلات من قبل الجيش الإسرائيلي، الذي هاجم السفن واعتقل النشطاء. هذه المرة، أعرب أعضاء الأسطول عن عدم خوفهم من أي تدخل محتمل، وأكدوا تصميمهم على الوصول إلى غزة بأكثر من 80 قارباً وحوالي 1000 شخص. \يعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية متفاقمة بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ عام 2007، والذي تفاقم بشكل كبير بعد الحرب الأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. أدت الحرب إلى تدمير واسع للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الصحية، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الصحية والإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، يعاني القطاع من قيود مشددة على إدخال الوقود والمستلزمات الطبية، مما يؤدي إلى نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية الضرورية. وبينما يواجه القطاع هذه الأزمات المتعددة الأوجه، يواصل أسطول الصمود العالمي مهمته، عاقداً العزم على إيصال المساعدات ورفع صوت الفلسطينيين إلى العالم





