أسطول الصمود العالمي يشيد بالتدخل التركي لإنقاذ سفينة فاميلي وسط تصعيد إسرائيلي في المتوسط

تقرير مفصل حول عملية الإنقاذ التركية لسفينة فاميلي التابعة لأسطول الصمود العالمي، وتفاصيل محاولات كسر الحصار عن غزة والمعاناة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

أعربت قيادة أسطول الصمود العالمي عن عميق امتنانها وتقديرها البالغ للسلطات التركية التي سارعت بتقديم المساعدة والنجدة العاجلة لسفينة فاميلي، وذلك بعد تعرضها لعطل تقني مفاجئ أثناء إبحارها في مياه البحر الأبيض المتوسط في مهمتها النبيلة الرامية إلى كسر الحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ سنوات طويلة.

وجاء في بيان رسمي مفصل صدر عن إدارة الأسطول يوم الاثنين، أن سفينة فاميلي، والتي تعد ركيزة أساسية ضمن أسطول الصمود الساعي لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والدعم الطبي المتخصص إلى سكان القطاع المحاصرين، واجهت حالة طارئة وحرجة نتيجة خلل فني غير متوقع. وقد أوضح البيان أن هذا العطل قد وقع في توقيت حساس للغاية، وتحديداً قبل وقت قصير من شن الجيش الإسرائيلي هجماته ضد القوارب المشاركة في الأسطول، مما أدى إلى فقدان السفينة قدرتها الكاملة على المناورة والتحكم في مسارها، وبدأت في الانجراف بشكل خطير في عرض البحر، مما شكل تهديداً مباشراً على حياة من كانوا على متنها.

وأشار البيان إلى أن سفينة فاميلي كانت تحمل على متنها نخبة من المتطوعين والخبراء يبلغ عددهم سبعة وعشرون شخصاً، من بينهم أطباء متخصصون ومراقبون قانونيون دوليون وأعضاء في مجلس إدارة أسطول الصمود العالمي، بالإضافة إلى ممثلين عن وفود دولية متنوعة وطاقم السفينة الملاحي. وأكدت إدارة الأسطول أن السفينة لم تكن مجرد وسيلة نقل، بل كانت مستودعاً للأمل، حيث كانت تحمل كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية الإغاثية والمعدات الطبية المتقدمة والمستلزمات الصحية الضرورية التي تم تخصيصها بشكل عاجل للفلسطينيين في قطاع غزة الذين يواجهون نقصاً حاداً في أبسط مقومات الحياة.

وفي لحظات حرجة، قام قبطان السفينة بإطلاق نداء استغاثة عاجل عبر أجهزة اللاسلكي إلى خفر السواحل التركي، ولم تمضِ سوى ساعتين حتى استجابت السلطات التركية بكفاءة عالية، حيث وصلت وحدات خفر السواحل مدعومة بثلاث فرقاطات حربية إلى موقع السفينة المنكوبة، مما عكس مدى الحس الإنساني العالي والتنسيق الاحترافي الذي أظهرته تركيا لضمان سلامة الناشطين والمتطوعين الصحيين. وفي سياق أوسع، تجدر الإشارة إلى أن هذا الأسطول، الذي ضم أربعة وخمسين قارباً، كان قد أبحر يوم الخميس الماضي من مدينة مرمريس التركية في محاولة شجاعة وجديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ عام ألفين وسبعة.

إلا أن هذه المحاولة واجهت عنفاً مفرطاً، حيث بدأ الجيش الإسرائيلي صباح الاثنين بالاستيلاء على القوارب واعتقال المشاركين فيها، وهو التصرف الذي قوبل بإدانات دولية واسعة النطاق، وصفت فيها منظمة العفو الدولية هذه الخطوة بأنها عمل مخزٍ ولا إنساني يتنافى مع القوانين الدولية. وكانت إسرائيل قد شنت هجوماً سابقاً في التاسع والعشرين من أبريل في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، استهدفت فيه قوارب الأسطول التي كانت تضم ثلاثمائة وخمسة وأربعين مشاركاً من تسع وثلاثين دولة مختلفة، بينهم مواطنون أتراك، حيث استولت حينها على واحد وعشرين قارباً ونقلت مائة وخمسة وسبعين ناشطاً إلى المعتقلات، بينما تمكنت بقية القوارب من مواصلة رحلتها نحو المياه الإقليمية اليونانية.

وتأتي هذه التحركات الإنسانية في ظل واقع مأساوي يعيشه نحو مليونين وأربعمائة ألف فلسطيني في قطاع غزة، بينهم مليون ونصف المليون نازح، حيث يواجه السكان أوضاعاً إنسانية كارثية تفاقمت بشكل مرعب بسبب عمليات الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ عامين، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من اثنان وسبعين ألف قتيل، وما يزيد على مائة واثنين وسبعين ألف جريح، غالبيتهم العظمى من الأطفال والنساء، علاوة على مجاعة غير مسبوقة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين.

ورغم الإعلانات عن اتفاقات لوقف إطلاق النار، وتحديداً منذ العاشر من أكتوبر لعام ألفين وخمسة وعشرين، إلا أن إسرائيل لا تزال تواصل عملياتها العسكرية من خلال تقييد صارم لإدخال المساعدات الإنسانية وتنفيذ قصف يومي مستمر، مما أدى إلى مقتل ثمانمائة وسبعة وسبعين فلسطينياً وإصابة ألفين وستمائة واثنين آخرين وفقاً لآخر البيانات المحلية الصادرة، مما يجعل من جهود أسطول الصمود ضرورة ملحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح في تلك المنطقة المنكوبة





