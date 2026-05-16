أسطول الصمود العالمي: ملحمة إنسانية لكسر الحصار عن غزة وتحدي الاحتلال

تقرير مفصل حول جهود أسطول الصمود العالمي والناشطين الدوليين في محاولة كسر الحصار البحري عن قطاع غزة، مستعرضاً تاريخ المحاولات منذ أسطول الحرية 2010 وصولاً إلى التحديات الراهنة والانتهاكات الإسرائيلية ضد المتضامنين.

تمثل محاولات كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة واحدة من أكثر المبادرات الإنسانية جسارة في العصر الحديث، حيث يواصل متطوعون من كافة أنحاء العالم تحدي المخاطر المحدقة بهم للإبحار نحو السواحل الفلسطينية.

بدأت هذه الملحمة النضالية منذ سنوات طويلة، وتحديداً منذ منتصف عام 2007 حينما أحكمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبضتها على القطاع عبر حصار بري وبحري وجوي شامل، مما أدى إلى تحويل غزة إلى سجن كبير يعاني سكانه من ويلات الفقر والمرض ونقص الاحتياجات الأساسية. وبالرغم من أن بعض المحاولات الأولى نجحت في الوصول، إلا أن معظم السفن اللاحقة واجهت اعتراضات عنيفة من قبل البحرية الإسرائيلية التي لا تتوانى عن استخدام القوة المفرطة لإيقاف أي تحرك إغاثي.

وتظل حادثة أسطول الحرية في عام 2010 هي النقطة الأكثر مأساوية في هذا السجل، حيث تعرضت سفينة مافي مرمرة لهجوم وحشي في المياه الدولية، مما أسفر عن استشهاد عشرة من المتضامنين الأتراك وإصابة العشرات، في واقعة كشفت للعالم مدى استهتار الاحتلال بالقوانين الدولية وأدت إلى أزمة دبلوماسية حادة بين تركيا وإسرائيل في ذلك الوقت. لقد كانت السفينة تبعد نحو مائة وثلاثين كيلومتراً عن الساحل، ومع ذلك لم يتردد الجنود في استخدام الرصاص الحي والسكاكين والهراوات ضد مدنيين عزل.

في الآونة الأخيرة، برز أسطول الصمود العالمي كاستمرارية لهذا النهج التضامني، حيث تشكل من عدة مبادرات دولية تهدف إلى لفت أنظار العالم نحو الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة. يضم هذا التحالف مبادرات متنوعة مثل الحركة العالمية نحو غزة وتحالف أسطول الحرية الذي تأسس عام 2010، بالإضافة إلى قافلة الصمود المغاربية التي انطلقت في عام 2025 بمشاركة واسعة من دول المغرب العربي، ومبادرة صمود نوسانتارا التي تمثل تضامناً شعبياً من دول جنوب شرق آسيا.

وقد تجلى هذا التكاتف الدولي في الرحلة الأخيرة التي انطلقت من مدينة مرمريس التركية، حيث شاركت أربعة وخمسون سفينة وعلى متنها أكثر من خمسمائة ناشط من جنسيات مختلفة. تأتي هذه المهمة في توقيت حساس للغاية، خاصة بعد حرب الإبادة الجماعية التي بدأت في أكتوبر 2023، والتي خلفت دماراً شاملاً في البنية التحتية وتشريداً لمئات الآلاف من الفلسطينيين، مما جعل كسر الحصار ضرورة ملحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتوفير المساعدات الطبية والغذائية العاجلة للسكان المحاصرين.

ومع ذلك، لم تكن هذه الرحلات مفروشة بالورود، بل كانت محفوفة بالاعتقالات والتعذيب. فقد كشف الناشط البرازيلي تياغو أفيلا، عضو اللجنة التوجيهية لأسطول الصمود، عن تفاصيل مروعة تعرض لها هو وزملاؤه، ومن بينهم الناشط الفلسطيني الإسباني سيف أبو كشك، عقب اعتراض سفنهم في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت. وأكد أفيلا أن القوات الإسرائيلية قامت باختطاف المشاركين بشكل غير قانوني، حيث تعرض في سجن عسقلان لعمليات ضرب وتعذيب واستجوابات قاسية، بالإضافة إلى قضاء عشرة أيام في الحبس الانفرادي.

هذه الشهادات تؤكد أن الاحتلال يتبع سياسة ممنهجة لترهيب المتضامنين وإجهاض أي محاولة لفتح ممر إنساني بحري. وبالرغم من كل هذا العنف والهمجية، يصر المتطوعون على العودة مرة أخرى في أكبر تشكيلة أسطول شهدها التاريخ، مؤكدين أن آلامهم الشخصية لا تقارن أبداً بما يعانيه الشعب الفلسطيني يومياً من قصف وتجويع واعتقال.

إن الهدف من هذه الأساطيل يتجاوز مجرد نقل المساعدات المادية؛ فهي تحمل رسالة سياسية وأخلاقية مفادها أن غزة ليست وحدها وأن هناك ضميراً عالمياً يرفض الصمت على جرائم الإبادة الجماعية. يسعى منظمو الأسطول إلى فتح ممر إنساني دائم وإنهاء الحصار غير القانوني الذي يمثل جريمة مستمرة ضد الإنسانية. إن هذه التحركات تمثل تحدياً مباشراً لسلطة الاحتلال ومحاولة لكسر حاجز التواطؤ الدولي الذي سمح باستمرار هذه المعاناة لسنوات طويلة.

إن الإبحار نحو غزة هو في جوهره إبحار نحو الحرية والعدالة، وتذكير دائم بأن إرادة الشعوب في التضامن أقوى من التهديدات العسكرية والسجون، وأن الحصار مهما طال، فإن هناك دائماً من يجرؤ على مواجهته لضمان حق الفلسطينيين في الحياة والكرامة فوق أرضهم





