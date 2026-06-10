أسرار تطور النمل وعلاقته بالتغيرات المناخية عبر العصور

كشفت دراسة علمية حديثة أن تطور أنواع النمل وتنوعها البيولوجي ارتبط بشكل وثيق بالتغيرات المناخية ومستويات البحار على مدى ملايين السنين، مما يغير المفهوم السابق الذي كان يربط هذا التطور بالنباتات المزهرة فقط.

تعد مملكة النمل واحدة من أكثر المجموعات الحيوية إثارة للدهشة على كوكب الأرض، حيث تشير التقديرات العلمية الحديثة إلى أن أعدادها تصل إلى نحو 20 مليون مليار نملة.

ولا تقتصر هذه الضخامة على العدد فحسب، بل تمتد لتشمل الكتلة الحيوية، إذ يفوق الوزن الإجمالي للنمل وزن جميع أنواع الطيور والثدييات البرية مجتمعة. وفي هذا السياق، سلطت دراسة حديثة نشرت في مجلة رويال سوسايتي أوبن ساينس الضوء على أن تطور هذه الكائنات لم يكن وليد الصدفة، بل ارتبط بشكل وثيق وعميق بالتغيرات المناخية التي شهدها الكوكب عبر العصور، وبدرجة تفوق بكثير ما كان يعتقده العلماء في السابق.

وتؤكد جولي كامبانا، الباحثة الفرنسية من المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي والمركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية والمعدة الرئيسية للدراسة، أن النمل غالباً ما يتم تهميشه ككائنات دقيقة أو اختزاله في صورة مجرد عامل في مستعمرة، بينما هو في الواقع يؤدي أدواراً بيئية حاسمة، مثل نشر بذور الغابات التي تضمن تجديد الغطاء النباتي، وتهوية التربة من خلال الأنفاق المعقدة التي تحفرها المستعمرات، مما يعزز من صحة النظام البيئي ككل. لقد سعت الدراسة إلى فهم كيفية ظهور هذا التنوع الهائل من الأنواع على مدى 140 مليون سنة، من خلال تحليل العوامل البيئية التي أسهمت في ظهور أنواع معينة أو أدت إلى انقراض أخرى.

وتنقسم هذه العوامل إلى فئتين رئيسيتين: العوامل الحيوية، التي تشمل التفاعلات مع الكائنات الحية الأخرى مثل النباتات والفطريات والبكتيريا، والعوامل غير الحيوية، التي تتمثل في العناصر الفيزيائية مثل درجات الحرارة، ومستويات المياه، والضوء، وتكوين التربة. وكان الإجماع العلمي لفترة طويلة يميل إلى أن تطور النباتات المزهرة، المعروفة بكاسيات البذور، كان المحرك الأساسي لتنوع النمل، نظراً لأنها وفرت لها المأوى والغذاء الوفير، وبما أن هناك نحو 335 ألف نوع من هذه النباتات، فقد كان من المنطقي ربط ازدهار النمل بها.

ومع ذلك، تخلص الدراسة الجديدة إلى أنه رغم أهمية النباتات المزهرة، إلا أنها ليست العامل الوحيد، بل هي جزء من منظومة معقدة ومتعددة العوامل شكلت المسار التطوري للنمل. وللوصول إلى هذه النتائج، اعتمد الفريق البحثي على نماذج احتمالية وسيناريوهات تنوع محتملة تشبه في منهجيتها السيناريوهات التي تضعها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. وقد شملت هذه الاختبارات أربعة متغيرات بيئية رئيسية: النباتات المزهرة والنباتات ذات البذور العارية كعوامل حيوية، ودرجات الحرارة ومستوى سطح البحر كعوامل غير حيوية.

وأظهرت النتائج أن التغيرات الفيزيائية في المناخ لعبت دوراً محورياً ومفاجئاً؛ فمثلاً، ساهمت التغيرات في مستويات البحار في صياغة التاريخ التطوري لمجموعة سولينوبسيديني، بينما كان للتذبذب في درجات الحرارة أثر واضح في تعزيز تطور مجموعة هيتيروبونيريني. وفي المقابل، ظلت كاسيات البذور هي المحرك الأساسي لمجموعة ليبتانيليني، بينما ساهمت النباتات عارية البذور في تنوع مجموعة دوليكوديروس كوادريدينتيكولاتس، مما يثبت أن كل مجموعة من النمل استجابت لعوامل بيئية مختلفة.

تأتي أهمية هذه الدراسة في وقت يواجه فيه العالم تسارعاً غير مسبوق في التغيرات المناخية المعاصرة، مما يجعل فهم التاريخ التطوري للكائنات الدقيقة أمراً ضرورياً للتنبؤ بمستقبل التنوع البيولوجي. إن إدراك أن العوامل الفيزيائية مثل درجة الحرارة ومستوى سطح البحر كانت محركات أساسية للتطور يساعد العلماء في فهم أسباب التراجع الحالي في أعداد بعض الأنواع وتوجيه جهود الحفاظ على البيئة بشكل أكثر دقة.

إن هذه الرؤية الشاملة تؤكد أن حماية التنوع البيولوجي لا تتطلب فقط الحفاظ على النباتات والحيوانات، بل تتطلب إدارة شاملة للمناخ والبيئة الفيزيائية لضمان استمرار هذه السلاسل الحيوية المعقدة التي تدعم الحياة على الأرض





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