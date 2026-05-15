أستون فيلا يحقق فوزا كبيرا على ليفربول ويحقق المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

حقق فريق أستون فيلا فوزا كبيرا على ضيفه ليفربول بنتيجة 4-2 مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 37 قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وتقدم مورغان روجرز لأستون فيلا في الدقيقة 42، ثم تعادل الهولندي فيرجيل فان دايك لليفربول بالدقيقة 52. ونجح أولي واتكينز في تسجيل هدفين لأستون فيلا بالدقيقتين 57، و73، قبل أن يختتم الرباعية الاسكتلندي جون ماكجين في الدقيقة 89. وشهدت المباراة عودة نجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح للمشاركة في المباريات من جديد، وشارك كبديل في الدقيقة 75 على حساب كودي جاكبو، عندما كان 'الريدز' يتأخر بنتيجة 1-3. وقد غاب صلاح عن المباريات الأخيرة لنادي ليفربول بسبب إصابة تعرض لها في مواجهة كريستال بالاس في 25 أبريل الماضي. وبهذا الفوز رفع أستون فيلا رصيده إلى 62 نقطة في المركز الرابع، أما ليفربول فلديه 59 نقطة في المركز الخامس، بفارق 4 نقاط عن بورنموث السادس. أكد مدرب ليفربول أرني سلوت أن المهاجم المصري محمد صلاح قد يعود من الإصابة في مباراة الفريق القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد أستون فيلا، والتي ستقام غدا الجمعة.

