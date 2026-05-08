أستون فيلا يصل إلى أول نهائي أوروبي منذ 44 عامًا ويضرب موعدًا مع فرايبورغ الألماني

حقق نادي أستون فيلا إنجازًا تاريخيًا بوصوله إلى نهائي الدوري الأوروبي للمرة الأولى منذ عام 1982، بعد أن هزم نوتنغهام فورست ليضرب موعدًا مع فرايبورغ الألماني في النهائي. جاء هذا الإنجاز بعد سنوات من التحديات المالية والفنية، حيث استحوذ الملياردير المصري ناصف ساويرس والملياردير الأمريكي ويس إيدينز على النادي عام 2018، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في أداء الفريق. منذ ذلك الحين، أصبح أستون فيلا أحد الأقوى في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حقق المركز الرابع في موسم 2023-2024، مؤهلًا لدوري أبطال أوروبا، قبل أن يصل إلى النهائي الأوروبي هذا الموسم.

وأعاد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس نشر لقطة الاحتفال عبر صفحته على منصة 'إكس'، تويتر سابقًا، وعلق قائلًا عن فرحة الأمير ويليام: 'لا تعادلها غير فرحة أخي ناصف ساويرس'. ناصف ساويرس هو ملياردير مصري تبلغ ثروته 9.5 مليار دولار أمريكي، وفقًا لفوربس، وهو نجل رجل الأعمال المصري الشهير الراحل أنسي ساويرس، مؤسس شركة أوراسكوم للإنشاءات.

استحوذ ساويرس بالشراكة مع الملياردير الأمريكي ويس إيدينز على 55% من نادي أستون فيلا عام 2018 من مجموعة 'ريكون' المملوكة لرجل الأعمال الصيني توني تشيا، تحت اسم مجموعة لتستحوذ على النادي التابع لمدينة برمنغهام بشكل كامل بعد نجاح الفريق بالوصول إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مجددًا. كيف تطور النادي منذ قدوم ساويرس وإيدينز؟

على مدار عقود رسخ أستون فيلا نفسه كأحد أعرق الأندية الإنجليزية وذلك بعد أن كان أحد الفرق الثلاثة المؤسسة لبطولة الدوري الإنجليزي عام 1888 ثم للدوري الإنجليزي الممتاز في عام 1992 مع إيفرتون وبلاكبرن روفرز، وقد أكد حضوره على المستوى الأوروبي حين حقق لقب دوري أبطال أوروبا عام 1982 على حساب بايرن ميونخ. وحتى عام 2016 نجح أستون فيلا بالحفاظ على وجوده في الدوري الإنجليزي الممتاز رغم عدم فوزه باللقب منذ موسم 1980-1981.

عانى النادي بين عامي 2012 و2016 من أزمة مالية خانقة وتفادى الهبوط بصعوبة في موسم 2014-2015، لكنه هبط بالفعل إلى 'التشامبيونشيب' في الموسم التالي لينهي بذلك 29 عامًا من التواجد المتواصل في الدوري الإنجليزي الممتاز. وبعد الهبوط استحوذ الملياردير الصيني توني تشيا على النادي في صيف عام 2016، لكن أستون فيلا فشل بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمي 2016-2017 و2017-2018، لتتعمق الأزمة المالية للنادي.

وفي صيف عام 2018 استحوذ ناصف ساويرس وويس إيدينز على 55% من النادي ليعود الفريق في نفس الموسم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن هزم ديربي كاونتي في مباراة البلاي أوف، لتقوم مجموعة من الاستثمارات بتحسين الوضع المالي للنادي. منذ ذلك الموسم، أصبح أستون فيلا أحد الفرق القوية جدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل تدريجي، فقد نجا الفريق من الهبوط في موسم 2019-2020 بتحقيقه المركز 17 ثم حقق المركز 11 في الموسم التالي ثم المركز 14 في موسم 2021-2022.

وفي أكتوبر/تشرين الأول من عام 2022 تمت إقالة مدرب الفريق آنذاك ونجم ليفربول السابق ستيفن جيرارد وتعيين المدرب الإسباني المخضرم أوناي إيمري. وفي موسم 2023-2024 تحقق الإنجاز الكبير بوصول أستون فيلا إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب منذ موسم 1982-1983، وذلك بعد أن احتل الفريق المركز الرابع.

وخاض 'الفيلانز' حملة قوية في دوري أبطال أوروبا في موسم 2024-2025، حين وصلوا إلى ربع النهائي وخرجوا بصعوبة بالغة أمام بطل تلك النسخة باريس سان جيرمان بنتيجة 5-4 بمجموع المباراتين لكن الفريق احتل المركز السادس في الدوري ليكتفي بالتأهل إلى الدوري الأوروبي هذا الموسم. وفي الدوري الأوروبي تألق أستون فيلا ووصل إلى نهائي البطولة بعد تفوقه على نوتنغهام فورست ليضرب موعدًا في النهائي مع فرايبورغ الألماني، ويخوض أول نهائي أوروبي له منذ 44 عامًا





