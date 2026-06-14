أستراليا تصعق تركيا واسكتلندا تتغلب على هايتي في انطلاقة مونديال 2026

فوز أستراليا المفاجئ على تركيا 2-0 واسكتلندا الصعبة على هايتي 1-0 في الجولة الأولى من كأس العالم 2026، مع تحليل للمباريات وأبرز اللحظات.

حقق المنتخب الأسترالي فوزًا ثمينًا على تركيا بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

جاء هذا الانتصار غير المتوقع ليعيد الأمل للكرة الأسترالية بعد سلسلة من النتائج المتواضعة في التصفيات، حيث تفوق المنتخب الأسترالي على نظيره التركي رغم السيطرة التركية الواضحة على مجريات اللعب. سجل نيستوري إيرانكوندا الهدف الأول لأستراليا في الدقيقة 27 بعد هجمة مرتدة سريعة استغلت فيها الدفاع التركي المتراجع، قبل أن يضيف كونور ميتكالف الهدف الثاني في الدقيقة 75 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء زعزعت شباك الحارس التركي.

ويُعتبر هذا الفوز خطوة مهمة نحو التأهل إلى الأدوار الإقصائية، حيث رفع المنتخب الأسترالي رصيده إلى ثلاث نقاط ليتقاسم صدارة المجموعة مع الولايات المتحدة التي اكتسحت باراغواي 4-1. في المقابل، بقي رصيد تركيا خاليًا من النقاط، مما يضعها في موقف صعب قبل مواجهتها المقبلة أمام باراغواي في الجولة الثانية.

وقد أبدى المدرب الأسترالي غراهام أرنولد سعادته بالأداء والنتيجة، مشيدًا بانضباطية اللاعبين وقدرتهم على استغلال الفرص القليلة التي سنحت لهم، بينما أعرب نظيره التركي فينشينزو مونتيلا عن خيبة أمله من إهدار العديد من الفرص السهلة، وأكد أن الفريق بحاجة ماسة إلى تصحيح الأخطاء الدفاعية قبل المباريات القادمة. وفي المجموعة الثالثة، حقق المنتخب الاسكتلندي فوزًا صعبًا على هايتي بنتيجة 1-0 في مباراة أقيمت في مدينة بوسطن الأمريكية، مستفيدًا من تعادل المغرب والبرازيل 1-1 في وقت سابق ضمن نفس المجموعة.

سجل جون ماكغين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28 بعد متابعته لكرة مرتدة داخل منطقة الجزاء ليشبكها في الشباك، مانحًا منتخب بلاده أفضلية مبكرة في سباق التأهل إلى دور الـ32. وجاءت المباراة سريعة الإيقاع منذ بدايتها، حيث هدد الاسكتلنديون مرمى هايتي في أكثر من مناسبة، أبرزها تسديدة سكوت ماكتوميناي التي ارتطمت بالقائم الأيسر.

في المقابل، أظهر المنتخب الهايتي حضورًا بدنيًا قويًا صنع عدة فرص خطيرة، لكنه عجز عن ترجمتها إلى أهداف أمام تألق الحارس أنغوس غان وصلابة الدفاع الاسكتلندي بقيادة آندي روبرتسون. وفي الشوط الثاني، كثف منتخب هايتي محاولاته بحثًا عن التعادل، إلا أن اللمسة الأخيرة غابت عن مهاجميه، فيما أهدر ماكغين فرصة تعزيز النتيجة بعد انفراده بالمرمى، لتنتهي المواجهة بفوز اسكتلندا وحصدها أول ثلاث نقاط في البطولة.

وبهذا الانتصار، تصدرت اسكتلندا المجموعة الثالثة مؤقتًا برصيد ثلاث نقاط، في حين بقي رصيد هايتي خاليًا من النقاط قبل مواجهتها المرتقبة أمام البرازيل في الجولة الثانية، بينما تلتقي اسكتلندا مع المغرب في لقاء سيكون حاسمًا لمستقبل الفريقين في البطولة. وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم عام 2026 في الفترة من 11 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، مما يضيف حيوية تنافسية وتحديات لوجستية جديدة.

وقد شهدت المباريات الأولى حضورًا جماهيريًا متفاوتًا، حيث امتلأت ملاعب معينة بالكامل بينما شهدت أخرى مقاعد فارغة أثارت جدلاً حول التنظيم والتسعير، إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) دافع عن أرقام الحضور مؤكدًا أن الإقبال الجيد على التذاكر يعكس نجاح البطولة. ويأمل المنتخبان الأسترالي والاسكتلندي في مواصلة نتائجهما الإيجابية لضمان التأهل المبكر، وسط تطلعات جماهيرية كبيرة لرؤية منتخباتها تتألق في أكبر محفل كروي عالمي.

من جهة أخرى، ينتظر أن تشهد الجولة الثانية مواجهات قوية ومثيرة، خاصة مع سعي تركيا وهايتي لتعويض الخسارة الأولى واستعادة التوازن في المجموعتين الرابعة والثالثة على التوالي





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كأس العالم 2026 أستراليا تركيا اسكتلندا هايتي

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