أستراليا ومواجهة إرث تنظيم داعش: عودة النساء والأطفال من مخيمات سوريا وتحديات العدالة

تقرير مفصل حول عودة مجموعة من المواطنات الأستراليات وأطفالهن من مخيمات الشمال السوري، والتوجه الحكومي الصارم في التعامل مع المتورطين في أنشطة إرهابية والتحقيقات القانونية الجارية.

شهدت المطارات الدولية في مدينتي ملبورن وسيدني وصول مجموعة جديدة من المواطنات ال أستراليا ت وأطفالهن الذين كانوا مرتبطين ب تنظيم داعش الإرهابي، وذلك بعد سنوات من الإقامة القسرية أو الطوعية في مخيمات شمال شرق سوريا .

وأعلن وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك أن هذه المجموعة، التي تضم سبع نساء واثني عشر طفلاً، قد غادرت مخيم روج الخاضع لسيطرة القوات الكردية في سوريا خلال الأسبوع الماضي. وأكد الوزير في تصريحات حازمة أن الحكومة الأسترالية لن تقدم أي شكل من أشكال المساعدة المالية أو الاجتماعية لهذه المجموعة، مشدداً على أن كل من ثبت تورطه في ارتكاب جرائم أثناء فترة وجوده مع التنظيم سيواجه أقصى العقوبات التي ينص عليها القانون الأسترالي.

ووصف بيرك قرار الانضمام إلى تنظيم إرهابي خطير بأنه قرار مروع، مشيراً إلى أن هؤلاء النسوة لم يكتفين بتعريض أنفسهن للخطر بل وضعن أطفالهن في ظروف مأساوية لا يمكن وصفها. وفي سياق الملاحقات القانونية، كشفت التقارير الأمنية عن إجراءات فورية اتخذتها السلطات الأسترالية عند وصول العائدين.

فقد ألقي القبض على امرأتين، وهما أم وابنتها، فور وصولهما إلى مطار ملبورن، حيث وجهت إليهما تهم جسيمة تتعلق باحتجاز امرأة أخرى كعبدة، وهي جريمة ارتكبت بعد سفرهما إلى سوريا في عام 2014 لدعم عمليات تنظيم داعش. كما تم اعتقال امرأة ثالثة في سيدني بتهمة الدخول إلى منطقة محظورة والانضمام إلى منظمة إرهابية مصنفة عالمياً.

تعكس هذه الاعتقالات النهج الأسترالي الصارم في التعامل مع من يسمون عرائس داعش، حيث لا يتم التعامل معهن كضحايا فقط، بل كأطراف قد تكون شاركت في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، مما يجعل عودتهن إلى الوطن بداية لمسار قضائي طويل ومعقد يهدف إلى تحقيق العدالة للضحايا وضمان الأمن القومي. بالنظر إلى الخلفية التاريخية، فإن هذه الموجة من العائدين تعيد تسليط الضوء على ظاهرة استدراج مئات النساء من الدول الغربية إلى الشرق الأوسط في بداية العقد الثاني من الألفية، حيث لعبت الدعاية الممنهجة للتنظيم دوراً كبيراً في إقناعهن بالانتقال للعيش في ما سمي حينها بالدولة الإسلامية، وغالباً ما كان ذلك باتباع أزواجهن الذين انضموا إلى المقاتلين الأجانب.

وقد قضى الكثير من هؤلاء النساء وأطفالهم سنوات في مخيمات مثل الهول وروج، وهي مراكز احتجاز تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة وتعاني من تدهور صحي وبيئي كبير. وتواجه القوات الكردية التي تدير هذه المخيمات تحديات هائلة في السيطرة على آلاف الأشخاص، بينما تتردد الدول الأصلية في استعادة مواطنيها خوفاً من التهديدات الأمنية أو التكلفة السياسية والاجتماعية لدمجهم مجدداً في المجتمعات.

من جهة أخرى، تثير عودة الأطفال المرتبطين بالتنظيم تساؤلات أخلاقية وقانونية عميقة؛ فهؤلاء الأطفال ولدوا أو نشأوا في بيئة مشبعة بالفكر المتطرف والعنف، مما يجعل عملية إعادة تأهيلهم تحدياً نفسياً واجتماعياً كبيراً. وبينما تطالب منظمات حقوق الإنسان بضرورة توفير الرعاية الصحية والنفسية لهؤلاء القاصرين باعتبارهم ضحايا لقرارات ذويهم، تصر الحكومة الأسترالية على أن المسؤولية تقع على عاتق الأهالي الذين اختاروا هذا الطريق.

إن هذه القضية لا تقتصر فقط على الجانب الجنائي، بل تمتد لتشمل كيفية التعامل مع إرث من العنف والتطرف في محاولة لمنع تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل، وضمان أن تكون العودة مرتبطة بالمساءلة القانونية الكاملة والاندماج المدروس الذي لا يهدد سلامة المجتمع





أستراليا تنظيم داعش مخيم روج مكافحة الإرهاب سوريا

