أستراليا تستقبل عائدين من مخيمات داعش في سوريا وسط وعيد بالملاحقة القضائية وأقصى العقوبات

وصول 19 مواطناً أسترالياً من النساء والأطفال من مخيم روج بسوريا إلى ملبورن وسيدني، وسط تأكيدات من وزير الداخلية توني بيرك بعدم تقديم أي مساعدات حكومية ومواجهة المذنبين بأشد العقوبات القانونية.

شهدت المطارات الدولية في مدينتي ملبورن وسيدني الأستراليتين وصول دفعات جديدة من المواطنين الأستراليين الذين قضوا سنوات طويلة في مخيمات الاحتجاز واللاجئين في الشمال الشرقي من سوريا ، وتحديداً في مخيم 'روج'.

وقد نقلت رحلات تابعة للخطوط الجوية القطرية مجموعة تضم سبع نساء واثني عشر طفلاً، والذين ارتبطوا في وقت سابق بتنظيم 'داعش' الإرهابي. تأتي هذه العودة في ظل حالة من التأهب الأمني المشدد، حيث كانت السلطات الأسترالية تترقب وصول هذه المجموعة لضمان تنفيذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة فور هبوط الطائرة على الأراضي الوطنية، وذلك لضمان سلامة المجتمع المحلي ومنع أي تداعيات أمنية قد تنتج عن عودة أشخاص كانوا جزءاً من كيان إرهابي دموي.

وفي تصريحات حازمة تعكس توجه الدولة، أكد وزير الشؤون الداخلية الأسترالي، توني بيرك، أن الحكومة لن تقدم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المساعدات الاجتماعية أو التسهيلات لهذه المجموعة من العائدين. وشدد بيرك على أن أي شخص من بين الـ 19 العائدين يثبت تورطه في ارتكاب جرائم خلال فترة إقامته في سوريا أو انضمامه للتنظيم، فإن عليه أن يتوقع مواجهة أقصى العقوبات التي ينص عليها القانون الأسترالي.

وأضاف الوزير في بيان رسمي أن هؤلاء الأفراد اتخذوا خياراً مروعاً وبشعاً بالانضمام إلى منظمة إرهابية خطيرة، وبذلك لم يكتفوا بتدمير حياتهم بل وضعوا أطفالهم في ظروف مأساوية لا يمكن وصفها بكلمات، مشيراً إلى أن الأولوية القصوى للحكومة ستظل دائماً هي حماية المجتمع الأسترالي وضمان أمنه واستقراره. من الناحية الاستخباراتية، أوضح الوزير أن وكالات إنفاذ القانون وأجهزة الاستخبارات الأسترالية كانت تعمل على وضع خطط استباقية ومراقبة دقيقة لهؤلاء الأشخاص منذ عام 2014، أي منذ بداية موجة الانضمام للتنظيم.

وتتضمن هذه الخطط آليات طويلة الأمد للتعامل مع العائدين ومراقبتهم لضمان عدم عودتهم إلى الفكر المتطرف أو تشكيل أي خطر أمني. وتأتي هذه الإجراءات بعد تجارب سابقة شهدت عودة 13 شخصاً في ظروف مماثلة قبل أسابيع قليلة، حيث تم توجيه اتهامات جنائية ثقيلة لثلاث نساء من أصل أربع وصلن في رحلات سابقة، وشملت هذه التهم جرائم تتعلق بالرق والاتجار بالبشر والترويج للإرهاب، ولا تزال هؤلاء النسوة قيد الاحتجاز بانتظار المحاكمات.

وبالعودة إلى الجذور التاريخية لهذه القضية، فقد استدرج تنظيم 'داعش' في أوائل العقد الثاني من الألفية مئات النساء من مختلف الدول الغربية، بما في ذلك أستراليا، عبر حملات ترويجية مضللة على الإنترنت، حيث تبعت الكثيرات منهن أزواجهن الذين انضموا للمقاتلين في الشرق الأوسط. وبعد هزيمة التنظيم عسكرياً في عام 2019، وجد هؤلاء الأشخاص أنفسهم محتجزين في مخيمات تديرها القوات الكردية السورية، مثل مخيم 'روج' الذي يمثل الآن نقطة النهاية لرحلة الكثير من 'عرائس داعش'.

ورغم عودة هذه المجموعة، لا تزال هناك أستراليتان على الأقل موجودتين في المخيم، مما يضع الحكومة أمام تحديات قانونية وإنسانية معقدة بشأن كيفية التعامل مع المتبقين. وفيما يخص الجوانب القانونية التفصيلية، أشارت تقارير إعلامية إلى أن إحدى النساء العائدات مع ابنتها في دفعات سابقة قد واجهتا اتهامات صادمة تتعلق باحتجاز امرأة أخرى كعبدة في سوريا منذ عام 2014، وهو ما يبرز الوجه المظلم لتلك الفترة والجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين.

هذا التشدد القانوني يهدف إلى إرسال رسالة واضحة مفادها أن الجنسية الأسترالية لا توفر حصانة من الملاحقة القضائية الدولية أو المحلية في حال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأن العودة إلى الوطن لا تعني بالضرورة التخلص من التبعات القانونية للأفعال التي ارتكبت في مناطق النزاع السورية





