أستر دي إم للرعاية الصحية تستحوذ على حصة كبرى في مستشفى بروكير وتوسع حضورها في المنطقة الشرقية السعودية

شركة أستر دي إم للرعاية الصحية تعلن دخولها المنطقة الشرقية السعودية عبر الاستحواذ على حصة كبرى في مستشفى بروكير بالدمام، وإعادة إطلاقه باسم "مستشفى أستر بروكير" في شراكة مع مجموعة عبد الرحمن صالح الراجحي. تشمل الخطة توسعة الطاقة الاستيعابية إلى 209 سرير، وإدخال تخصصات جديدة، وتطبيق معايير الجودة العالمية، وحلول الصحة الرقمية، دعماً لرؤية السعودية 2030.

أعلنت شركة أستر دي إم للرعاية الصحية، إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، عن دخولها المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية من خلال الاستحواذ على أكبر حصة في مستشفى بروكير ب الدمام ، في مشروع مشترك مع مجموعة عبد الرحمن صالح الراجحي وشركاه.

وسينضم المستشفى الآن إلى شبكة أستر في دول مجلس التعاون الخليجي تحت اسم "مستشفى أستر بروكير". تأسس مستشفى بروكير عام 2009، وهو مستشفى متعدد التخصصات يقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية. وبموجب الاتفاقية، سيستفيد المستشفى من نموذج أستر المتكامل للرعاية الصحية، ومعايير الجودة العالمية، والتركيز على تقديم رعاية طبية متقدمة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المجتمع المحلي. وسيتم توسعة المستشفى لترتفع الطاقة الاستيعابية المرخصة من 100 إلى 209 سرير، مع إضافة تخصصات طبية جديدة، وتطبيق تقنيات طبية متطورة، وتعزيز القدرات الطبية.

كما سيشمل التكامل اعتماد معايير أستر للحوكمة الطبية، وتعزيز خدمات أمراض القلب، والتطبيق التدريجي لحلول الصحة الرقمية مثل تطبيق ماي أستر (myAster)، مما يتيح الوصول السلس إلى الرعاية الصحية واستمراريتها للمرضى. ويُعد هذا الاستثمار علامة فارقة في مسيرة أستر في السعودية ويدعم رؤية السعودية 2030 في تطوير قطاع الصحة. وقد علق على هذه الخطوة كل من د.

آزاد موبين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة أستر دي إم للرعاية الصحية، والسيدة أليشا موبين، مدير الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية، والسيد محمد الشمري، الرئيس التنفيذي لمستشفيات وعيادات أستر في المملكة العربية السعودية، والسيد تركي الراجحي، حيث أكدوا على أهمية الشراكة لتعزيز إمكانية الحصول على رعاية صحية عالية الجودة في المنطقة الشرقية، وبناء مؤسسة جاهزة للمستقبل تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتحسين البنية التحتية الصحية ونتائج المرضى





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