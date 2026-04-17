أستراليا تنفي تلقي طلبات جديدة للمشاركة في حرب إيران.. وتريكات الأزمة الإيرانية تتصاعد

رئيس الوزراء الأسترالي يؤكد عدم تلقي طلبات جديدة من الولايات المتحدة للمشاركة في حرب إيران، بينما تستمر التداعيات الاقتصادية والسياسية للأزمة، بما في ذلك مناقشات حول مضيق هرمز وخطط الطوارئ البريطانية، بالإضافة إلى جهود أمريكية لترحيل معلق إيراني.

أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، أن بلاده لم تتلق أي طلبات جديدة من الولايات المتحدة للمساعدة في حربها ضد إيران ، وذلك بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم رضاه عن موقف أستراليا . وأوضحت أستراليا ، الحليفة لواشنطن، أنها غير منخرطة مباشرة في الحرب ال إيران ية، إلا أنها أبدت اهتماماً بإعادة فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط. وفي تصريحات للصحافيين في واشنطن، قال ترامب: "أنا غير راض عن موقف أستراليا لأنها لم تكن حاضرة عندما طلبنا منها ذلك".

من جانبه، أكد ألبانيزي أن ترامب أوضح أنه "يسيطر على الوضع"، مشدداً على أنه "لم تُقدم أي طلبات جديدة على الإطلاق" من الولايات المتحدة بشأن إيران. وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس أن بلاده تجري محادثات مع فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز. وكشف مسؤولون أستراليون أن واشنطن طلبت من كانبيرا الشهر الماضي المساعدة في الدفاع عن دول الخليج، وردت كانبيرا بإرسال طائرة استطلاع من طراز "إي 7 ويدجتايل" وصواريخ لحماية الإمارات، مدفوعة بالحاجة إلى مواجهة ما وصفوه بـ"أمور سيئة قد تحصل، أمور سيئة جداً"، في إشارة إلى القدرات النووية الإيرانية. في سياق منفصل، شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت إطلاق نار كثيف ابتهاجاً بدخول وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ، منتصف ليل الخميس-الجمعة، بالتوقيت المحلي. وفي ملف آخر، تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لترحيل المعلق الإعلامي الإيراني يوسف عزيزي، مشيرة إلى أنه قدم معلومات غير صحيحة في طلبه للحصول على تأشيرة. يذكر أن عزيزي، وهو باحث دكتوراه في جامعة فرجينيا تك، ظهر سابقاً في وسائل إعلام مثل سكاي نيوز وبي.بي.سي الفارسية، وقدم تحليلات حول إيران والعلاقات الأمريكية الإيرانية. وتشير تقارير صادرة الخميس إلى أن مسؤولين حكوميين بريطانيين وضعوا خطط طوارئ لمواجهة نقص محتمل في المواد الغذائية في حال إغلاق مضيق هرمز. من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفاً لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة عشرة أيام يبدأ منتصف ليل الخميس - الجمعة، عقب اتصالين مع الرئيس اللبناني جوزيف عون. وفي تعليق له خلال لقاء في لاس فيغاس، اعتبر ترامب أن الحرب الأميركية ضد إيران كانت "مجرد انعطافة بسيطة" خلال ولايته الثانية، رغم استطلاعات الرأي التي تُظهر عدم شعبية الحرب بين الأمريكيين. وتفاخر ترامب بإنجازاته الاقتصادية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة حققت "أفضل اقتصاد في تاريخ بلادنا"، وذلك رغم "الانعطافة البسيطة في إيران الجميلة"، على حد وصفه. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة "على وشك تحقيق النصر" في إيران، مقارناً المدة القصيرة التي قضتها القوات الأمريكية هناك بشهور تواجدها في فيتنام وأفغانستان. وتُظهر استطلاعات الرأي، مثل استطلاع أجرته مؤسسة إيبسوس، أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن الحرب مع إيران لم تكن تستحق التكاليف الباهظة المرتبطة بها. وبين استطلاع آخر لجامعة كوينيبياك، أن 65% من الناخبين الأمريكيين يحمّلون ترامب مسؤولية الارتفاع الأخير في أسعار البنزين بسبب إغلاق مضيق هرمز، وأن 36% فقط من الناخبين راضون عن أدائه في التعامل مع إيران





أستراليا الولايات المتحدة إيران دونالد ترامب مضيق هرمز

United States Latest News, United States Headlines