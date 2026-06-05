أستراليا تضبط 100 ألف صرصور غريب غير قانوني في عملية هي الأكبر من نوعها

ضبطت السلطات الأسترالية أكثر من 100 ألف صرصور غريب حي لدى مرب تجاري في ولاية نيوساوث ويلز، في أكبر عملية ضبط للافقاريات الغريبة غير القانونية على الإطلاق. وقدرت قيمة الحشرات المصادرة بنحو 200 ألف دولار أسترالي.

أجرت السلطات الأسترالية عملية ضبط كبرى لمئات الآلاف من الصراصير الغريبة غير القانونية في ولاية نيوساوث ويلز . وتعد هذه العملية الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد، حيث تمت مصادرة أكثر من 100 ألف صرصور حي من مربٍ تجاري.

وقدرت قيمة الحشرات المصادرة بنحو 200 ألف دولار أسترالي (142 ألف دولار أمريكي). وشملت الضبطية صراصير دوبيا وصراصير مدغشقر ذات الصفير، وهما نوعان لا يجوز استيرادهما قانوناً إلى أستراليا. وذكرت وزارة التغير المناخي والطاقة والبيئة والمياه الأسترالية أن القانون يحظرAlso hauling or breeding or selling these unapproved species regardless of how they were obtained





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أستراليا صرصور ضبط نيوساوث ويلز حيوانات غريبة

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