تقرير مفصل حول اعتذار الحكومة البريطانية عن تخفيف عقوبات النفط الروسي، وتأثير التوترات في مضيق هرمز وباب المندب على أسعار الطاقة العالمية، والتبعات الاقتصادية على أوروبا.

في تطور سياسي واقتصادي لافت، وجدت الحكومة البريطانية نفسها في موقف محرج للغاية بعدما اضطرت إلى تقديم اعتذار رسمي عن قرار مثير للجدل يتعلق بتخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، وهو القرار الذي كان يهدف في الأصل إلى معالجة نقص حاد في إمدادات وقود الديزل ووقود الطيران داخل المملكة المتحدة.

وقد ظهر هذا التراجع في تصريحات وزير التجارة كريس براينت أمام البرلمان، حيث اعترف صراحة بأن التعامل مع هذا الملف تم بشكل غير محسوب، محملاً نفسه المسؤولية الكاملة عن الخطأ، ومشيراً إلى أن الحكومة أوجدت انطباعاً خاطئاً ومضللاً حول الأهداف التي كانت تسعى لتحقيقها. وكان هذا التخفيف قد تجسد في السماح باستيراد كميات غير محدودة من الديزل والكيروسين المنتج من النفط الروسي عبر دول ثالثة، في محاولة لسد الفجوة في الإمدادات المحلية، وهو توجه تزامنت معه خطوات أمريكية مماثلة من خلال منح تراخيص قصيرة الأمد للإمدادات البحرية من النفط الروسي للشحنات الموجودة بالفعل على الناقلات، مما يعكس التناقض الصارخ بين الخطاب السياسي المتشدد والواقع الاقتصادي الضاغط.

وعلى الصعيد العالمي، تأتي هذه التحركات البريطانية في توقيت حساس للغاية، حيث تشهد أسواق الطاقة حالة من الاضطراب الشديد والتقلبات الحادة نتيجة التصعيد العسكري والعمليات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والتي أدت بدورها إلى حصار مضيق هرمز، الذي يعد الشريان الرئيسي والأهم لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال المنطلقة من الدول العربية إلى الأسواق العالمية. ولم تتوقف التهديدات عند هذا الحد، بل حذر مسؤولون إيرانيون من أن استخدام إيران لمضيق باب المندب كورقة ضغط استراتيجية في أي صراع محتمل مع الولايات المتحدة قد يدفع بأسعار النفط إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، قد تتراوح ما بين 200 و250 دولاراً للبرميل الواحد، وهو ما ينذر بكارثة اقتصادية عالمية قد تؤدي إلى موجات تضخمية لا يمكن السيطرة عليها في الدول المستوردة للطاقة.

من جانبها، استغلت الدبلوماسية الروسية هذه التطورات لتوجيه انتقادات لاذعة للسياسة الغربية، حيث أكدت السفارة الروسية في لندن أن الوضع الراهن سيؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة باقتصاد بريطانيا وأوروبا بشكل أكبر بكثير مما أصاب موسكو. وأشارت البعثة الدبلوماسية إلى أن تكلفة الطاقة في أوروبا تضاعفت مرتين إلى ثلاث مرات مقارنة بمستويات ما قبل فرض العقوبات، مع تقديرات تشير إلى أن تكلفة أزمة الطاقة وحدها قد وصلت إلى نحو 1.8 تريليون دولار، مؤكدة أن هذه الحسابات كانت قائمة حتى قبل اندلاع الصراعات الأخيرة في الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، وصف مصدر في السفارة الروسية حزمة العقوبات البريطانية الأخيرة بأنها خطوة عدائية جديدة، بينما ذهب رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف إلى أبعد من ذلك، مقترحاً أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على بريطانيا والاتحاد الأوروبي بسبب غياب المعاملة بالمثل وتدهور الحضارة الغربية نتيجة سياسات الهجرة. وبالتوازي مع هذه التوترات السياسية، برزت تقارير رقابية دولية تسلط الضوء على ثغرات مالية خطيرة، حيث أفاد تقرير صادر عن ديوان المحاسبة الهولندي بأن المساعدات العسكرية الموجهة إلى أوكرانيا قد تواجه مخاطر كبيرة تتعلق بالفساد الإداري والمغالاة غير المبررة في تضخيم أسعار المعدات والخدمات.

وفي سياق التراشق الدبلوماسي، انتقد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو محاولات توفير منصات لفلاديمير زيلينسكي لتهديد موكب النصر في موسكو، معتبراً ذلك استهزاءً بذكرى المقاتلين الأرمن الذين حاربوا النازية. وفيما يتعلق بمؤشرات السوق، سجلت مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة تراجعاً حاداً في منتصف شهر مايو، مما يؤكد استمرار الضغوط على الإمدادات العالمية وارتفاع الطلب في ظل حالة عدم اليقين التي تخيم على المشهد الجيوسياسي العالمي، مما يجعل العالم يقف على صفيح ساخن في انتظار ما ستسفر عنه التطورات في مضائق الطاقة الحيوية





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

عقوبات روسيا أسعار النفط الحكومة البريطانية أزمة الطاقة مضيق هرمز

United States Latest News, United States Headlines