أزمات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط: تحديات التضخم ومراهنات الأسواق العالمية

تحليل شامل لارتفاع ضغوط سلاسل الإمداد العالمية وتأثير النزاعات في الشرق الأوسط على التضخم والسياسات النقدية للفيدرالي الأميركي، مع رصد لردود أفعال الأسواق العالمية ومخزونات النفط.

تبين البيانات الحديثة الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك حالة من القلق العميق تسود الأوساط الاقتصادية العالمية، حيث شهد شهر أبريل قفزة حادة وغير متوقعة في ضغوط سلاسل الإمداد العالمية، مما دفع المؤشر إلى الارتفاع ليصل إلى مستوى 1.82 مقارنة بمستوى 0.68 الذي سُجل في شهر مارس.

هذا التحول المفاجئ يمثل أكبر تغيير شهري يتم رصده منذ ذروة الأزمة الصحية العالمية في عام 2020، وهو ما يشير إلى أن العالم قد يكون بصدد الدخول في مرحلة جديدة من الاضطرابات اللوجستية التي تعيد إلى الأذهان السيناريوهات القاسية التي شهدها العام 2021. وقد وصف جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الوضع الحالي بأنه وصل إلى مرحلة الغليان، محذراً من أن هذه المؤشرات تعكس نقصاً حاداً في الإمدادات واضطرابات قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الأسعار عالمياً بشكل غير مسبوق.

إن هذه التطورات الاقتصادية ليست بمعزل عن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث أدت النزاعات المسلحة إلى شلل شبه تام في حركة الملاحة والتجارة عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، وهو الشريان الرئيسي لإمدادات الطاقة العالمية. هذا الانسداد في مسارات التجارة لم يؤدِ فقط إلى ارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية، بل تسبب في قفزة حادة في أسعار الطاقة، مما ألقى بظلاله على تكلفة الإنتاج في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.

وفي إطار التصعيد العسكري، رصدت التقارير تحركات حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول وسفنها المرافقة باتجاه منطقة الخليج، وذلك في إطار استعدادات لمهمة متعددة الجنسيات تهدف إلى تأمين الممرات المائية في مضيق هرمز، مما يعكس حجم التوتر العسكري الذي يغلف المنطقة ويزيد من علاوة المخاطر على كافة السلع الأساسية. من الناحية النقدية، يجد مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه في مأزق معقد للغاية؛ فبينما كانت التوقعات السابقة تشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة لتنشيط الاقتصاد، فإن عودة الضغوط التضخمية الناتجة عن اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الطاقة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات التي فرضتها الإدارة الأميركية، تجعل من الصعب العودة إلى مستهدف التضخم البالغ 2 في المائة.

ويرى محللون من مؤسسة إيفركور آي إس آي أن التضخم الأساسي قد يظل مستقراً حول مستوى 3 في المائة في الربع الأخير من العام، معتبرين أن اضطرابات النفط والتعريفات الجمركية تساهم بنحو 50 نقطة أساس في هذه النسبة. هذا الوضع قد يدفع الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول، أو حتى التفكير في رفعها مجدداً إذا لم يتم احتواء هذه الضغوط التضخمية.

على صعيد آخر، تترقب الأسواق العالمية بحذر أي انفراجة دبلوماسية قد تنهي حالة الصراع، حيث تفاعلت بورصات وول ستريت بإيجابية كبيرة مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن وجود مقترح لاتفاق ينهي الحرب مع إيران. وقد انعكس هذا التفاؤل في صعود جماعي للمؤشرات الرئيسية، حيث ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.9 في المائة، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8 في المائة، بينما حقق مؤشر ناسداك ارتفاعاً بنسبة 0.7 في المائة.

كما شهدت أسعار الغاز الأوروبي تراجعاً ملحوظاً بنسبة 9 في المائة، مدفوعة بآمال التوصل إلى اتفاق أميركي إيراني يخفف من حدة المخاطر الجيوسياسية ويفتح آفاقاً جديدة للتجارة الدولية. وفيما يتعلق ببيانات الطاقة، كشفت إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن تراجع في مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير، حيث انخفضت مخزونات الخام بمقدار 2.3 مليون برميل لتصل إلى 457.2 مليون برميل، بينما تراجعت مخزونات البنزين بمقدار 2.5 مليون برميل.

ورغم هذه التراجعات، إلا أن السوق تظل تحت تأثير حالة عدم اليقين، حيث تترقب طهران الرد على المقترحات الأميركية لإنهاء الحرب. إن التداخل بين العوامل السياسية والعسكرية والاقتصادية يجعل من المرحلة المقبلة فترة حرجة، حيث ستحدد النتائج الدبلوماسية ما إذا كان العالم سيتجاوز هذه الدوامة التضخمية أم سينزلق نحو أزمة اقتصادية أعمق تؤثر على سلاسل القيمة العالمية بأكملها، مما يتطلب تنسيقاً دولياً واسعاً لتجنب الانهيارات الاقتصادية





سلاسل الإمداد الاحتياطي الفيدرالي التضخم العالمي الشرق الأوسط أسواق الطاقة

