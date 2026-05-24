أزمة قضائية تلاحق جيهان الشماشرجي وقرار بضبطها وإحضارها في قضية سرقة بالإكراه

محكمة جنايات القاهرة تصدر قراراً بضبط وإحضار الفنانة جيهان الشماشرجي و4 آخرين على خلفية نزاع تجاري تطور إلى سرقة بالإكراه وإصابات، وسط توقعات بتأجيل أعمالها السينمائية القادمة.

أصدرت محكمة جنايات القاهرة قراراً قضائياً حازماً بضبط وإحضار الفنانة المصرية جيهان الشماشرجي ، وذلك للمثول أمام منصة القضاء رفقة أربعة متهمين آخرين في قضية جنائية مثيرة للجدل تتعلق بتهمة ال سرقة بالإكراه .

تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى أحداث شهدتها المنطقة في شهر مارس، حيث كانت الممثلة الشابة طرفاً في شراكة تجارية مع عدد من الأشخاص لإدارة أحد المواقع، ولكن عند محاولة إنهاء هذه الشراكة وتصفية الحسابات، اندلعت مشادة كلامية حادة بين الشركاء من جهة وصاحبة المكان من جهة أخرى. لم تتوقف المشادة عند حدود الكلمات، بل تطورت إلى اشتباكات جسدية عنيفة، أسفرت عن إصابة والدة صاحبة المكان وإحدى المستأجرات بإصابات بالغة، مما أدى إلى تحرير محاضر متبادلة في أقسام الشرطة، وبناءً على التحقيقات، تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات قبل نحو شهرين.

وفيما يخص سير الإجراءات القانونية، بدأت جلسات المحاكمة في نهاية شهر مارس الماضي، إلا أن جيهان الشماشرجي تغيبت عن حضور أول جلستين، وفي الجلسة الأخيرة التي انعقدت بمجمع محاكم عابدين في قلب القاهرة، لوحظ غياب جميع المتهمين عن الحضور. ورغم محاولة محامي الفنانة طلب أجلاً للاطلاع على الأوراق وحضور المحامي الأصيل، إلا أن المحكمة قررت اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، حيث أجلت القضية إلى جلسة الخامس والعشرين من يونيو المقبل للمرافعة، مع إصدار قرار فوري بضبط وإحضار جميع المتهمين وحبسهم على ذمة القضية حتى موعد الجلسة المقبلة.

وفي هذا السياق، أوضح المحامي محمود عزت أن قرار المحكمة يتم إبلاغه رسمياً إلى الجهات الأمنية، حيث تتولى الشرطة تنفيذ القرار عبر التوجه إلى مقار إقامة المتهمين لضبطهم، مشيراً إلى أن القاضي يملك سلطة تقديرية في الجلسة القادمة إما بإخلاء سبيلهم أو استمرار حبسهم. من جانبها، كانت جيهان الشماشرجي قد عبرت في وقت سابق عن استيائها من الطريقة التي تناول بها الإعلام هذه القضية، مطالبة بعدم التشهير باسمها، وأكدت أنها لم تتورط في أي عملية سرقة، معتبرة أن الروايات المتداولة إعلامياً غير دقيقة ولا تعكس حقيقة ما حدث.

ومع صدور قرار الضبط والإحضار الأخير، لزمت الفنانة الصمت التام وأغلقت هاتفها الجوال، في حين أشار المحامي محمد رضا إلى أن قرار الضبط والإحضار هو إجراء قانوني سليم يهدف لضمان حضور المتهمين أمام المحكمة ولا يعد إدانة نهائية بأي حال من الأحوال. وأضاف أن عقوبة السرقة في القانون المصري قد لا تتجاوز العامين ما لم تقترن بظروف مشددة، مؤكداً أن كل متهم سيحاكم بناءً على دوره الفعلي في الواقعة.

أما على الصعيد الفني، فإن هذه الأزمة القضائية تأتي في وقت حساس من مسيرة جيهان المهنية، حيث يُعرض حالياً في السينمات فيلمها الكلام على إيه، الذي طُرح منذ عشرة أيام. كما كانت تستعد لبدء تصوير فيلمها الجديد معاد عشا، والذي يمثل أول بطولة سينمائية مطلقة لها بالتعاون مع الفنان أحمد عبد الوهاب والمخرج رامي إمام.

ومن المتوقع أن يواجه صناع العمل صعوبات في تنفيذ الجدول الزمني للتصوير، مما قد يضطرهم إلى تأجيل العمل لحين تسوية الأوضاع القانونية للممثلة والخروج من هذه الأزمة القضائية التي قد تؤثر على حضورها الفني في الفترة المقبلة





