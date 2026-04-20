أزمة إعلامية بين النادي الأهلي وقناة مودرن إم تي آي واللجوء للقضاء

تصاعد الخلاف بين النادي الأهلي وقناة مودرن إم تي آي بعد اتهام القناة بنشر أخبار كاذبة عن محمود الخطيب، والأهلي يقرر اللجوء للنائب العام وسط تطورات الدوري المصري.

شهدت الساحة الرياضية المصرية خلال الساعات القليلة الماضية تصاعدا لافتا في التوترات بين النادي الأهلي وقناة مودرن إم تي آي، وذلك على خلفية ما أثير في برنامج مودرن سبورت الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت . بدأت الأزمة عندما أصدر النادي الأهلي بيانا رسميا شديد اللهجة أعلن فيه عن توجهه لتقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام، متهما القناة ومقدم البرنامج بنشر أخبار كاذبة ومضللة تتعلق برئيس النادي محمود الخطيب .

وقد زعم حتحوت في برنامجه وجود خلافات حادة داخل مجلس إدارة القلعة الحمراء، مدعيا أن هناك أعضاء في المجلس يشعرون بالتهميش، وأن الخطيب قرر مقاطعة الاجتماعات الأخيرة نتيجة هذه الانقسامات التي أدت، حسب زعمه، إلى تراجع نتائج الفريق في دوري أبطال إفريقيا والدوري المحلي. من جانبه، رفض النادي الأهلي هذه الادعاءات جملة وتفصيلا، مؤكدا أنها لا تمت للواقع بصلة وتهدف إلى زعزعة استقرار الكيان وبث الفتنة بين جماهير النادي ومجلس إدارته. وأوضح بيان النادي أن العمل داخل مجلس الإدارة يسير وفق رؤية مؤسسية واضحة، حيث يتم توزيع المهام والملفات بين الأعضاء بما يخدم مصلحة النادي، نافيا تماما وجود أي مقاطعة أو انفراد بالقرارات من قبل رئيس النادي. وشدد الأهلي على أن هذه الشائعات تأتي في توقيت حساس يحتاج فيه الفريق إلى تكاتف الجميع، مشددا على أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية اسم النادي ورموزه من التجاوزات الإعلامية التي تخرج عن ميثاق الشرف الصحفي. في المقابل، ردت قناة مودرن إم تي آي ببيان رسمي حاولت فيه احتواء الموقف، حيث أكدت في مستهل حديثها على احترامها الكامل للنادي الأهلي وجمهوره الكبير، ولبقية الأندية المصرية. وأوضحت إدارة القناة أن ما تم عرضه عبر برنامج مودرن سبورت استند إلى مصادر وصفتها بالموثوقة من داخل أروقة النادي، مشددة على أن سياستها التحريرية تلتزم دائما بالدقة والمهنية وعدم السعي وراء الإثارة. وبينما تحاول القناة التمسك بمصادرها، يظل الموقف القانوني معلقا بانتظار ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة. وفي سياق منفصل عن هذه الأزمة، تواصلت الإثارة في الملاعب المصرية، حيث نجح النادي الأهلي في تحقيق فوز درامي على سموحة بهدفين لهدف في اللحظات الأخيرة من المباراة، بينما شهدت مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي أحداثا ميدانية مثيرة، مما يعكس الحالة التنافسية الكبيرة التي يشهدها الدوري المصري الممتاز هذا الموسم رغم الضغوط الإدارية والإعلامية المحيطة بالأندية





