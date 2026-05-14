أزمة دبلوماسية وحقوقية في لندن حول مسيرات النكبة واتهامات للشرطة بازدواجية المعايير

نواب بريطانيون وناشطون يتهمون مفوض شرطة لندن بالتضليل وممارسة ازدواجية المعايير في التعامل مع مسيرات النكبة الفلسطينية مقارنة بتحركات اليمين المتطرف، مع مطالبة رئيس الوزراء بتوفير حماية متساوية للمتظاهرين.

تشهد العاصمة البريطانية لندن حالة من الغليان السياسي والحقوقي على خلفية تنظيم مسيرات إحياء الذكرى الثامنة والسبعين للنكبة ال فلسطين ية، حيث تصاعدت حدة التوترات بين منظمي هذه الفعاليات وبين قيادة شرطة لندن الكبرى.

وقد اتخذ هذا الصراع منحى رسمياً عندما قام عشرات النواب في البرلمان البريطاني، يتقدمهم الزعيم السابق لحزب العمال جيرمي كوربين والنائبة المستقلة زارا سلطانة، بتوجيه اتهامات صريحة لمفوض شرطة لندن مارك رولي بإطلاق تصريحات وصفوها بأنها مضللة بشكل خطير. وتأتي هذه الاتهامات بعدما حاول رولي ربط المسيرات المؤيدة لفلسطين بظاهرة معاداة السامية، مدعياً أن منظمي مسيرة النكبة سعوا في مقترحاتهم الأولية لتحديد مسار يمر بالقرب من كنيس يهودي، وهو ما اعتبره إشارة سلبية تعكس نوايا معادية.

وفي رسالة وقعها اثنان وثلاثون نائباً وأربعة أعضاء من مجلس اللوردات، تم تفنيد هذه الادعاءات بالكامل، حيث أكد الموقعون أن المسارات المقترحة فعلياً بدأت من منطقة إمبانكمنت وصولاً إلى وايتهول عبر جسري وستمنستر وواترلو، وهي مسارات تخلو تماماً من أي معابد يهودية، مما يجعل تصريحات رولي تفتقر إلى السند الواقعي وتهدف إلى تشويه صورة التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية. وفي سياق متصل، تفاقمت الأزمة مع ظهور ما وصفه الناشطون بازدواجية المعايير الصارخة في تعامل السلطات الأمنية مع التظاهرات.

فقد تقدم ائتلاف فلسطين، الذي يضم ست مجموعات حقوقية وتضامنية، بشكوى قانونية رسمية إلى مكتب عمدة لندن المعني بالشرطة والجريمة، محتجاً على التمييز في التعامل بين مسيرات الفلسطينيين ومسيرات اليمين المتطرف. وأشارت الشكوى إلى أن الشرطة منحت الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون ومؤيديه الحق في التجمع على مسافات قريبة جداً من عدة مساجد، في حين فرضت قيوداً مشددة واتهامات بالعدائية على مسيرات النكبة.

كما دخل على خط الأزمة المحامي البريطاني البارز وجوناثان هول، المراجع المستقل لتشريعات الإرهاب، الذي أثار جدلاً واسعاً بدعوته لفرض قيود مؤقتة على بعض المسيرات المؤيدة لفلسطين بدعوى منع تأجيج التوترات. هذا التوجه قوبل برفض قاطع من قبل الحقوقيين الذين اعتبروا أن الخلط بين نقد السياسات الإسرائيلية أو التضامن مع الضحايا الفلسطينيين وبين معاداة السامية يمثل غطاءً قانونياً لتقييد حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي في المملكة المتحدة.

ومع اقتراب موعد الفعالية المقررة في السادس عشر من مايو، وجه قادة وشخصيات من الجاليتين العربية والفلسطينية نداءً عاجلاً إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، يطالبونه فيه بضمان توفير حماية أمنية متساوية وعادلة لجميع المشاركين. وأعرب الموقعون على النداء عن قلقهم العميق من التهديدات المتزايدة التي تطلقها جماعات اليمين المتطرف، مؤكدين أن الفلسطينيين والعرب البريطانيين يشعرون بتهميش أمني مقارنة بالسرعة التي تستجيب بها السلطات لمخاوف مجموعات أخرى.

ومن المقرر أن تنطلق المسيرة الحاشدة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من منطقة طريق المعارض في لندن وصولاً إلى منطقة بال مول في وسط المدينة، تحت شعارات ترفض الإبادة الجماعية والفصل العنصري. ومن المنتظر أن تشهد المسيرة مشاركة نخبة من الشخصيات المؤثرة، بما في ذلك النواب ديان أبوت وجون ماكدونيل، وقادة نقابيين مثل دانيال كيبيدي وفران هيثكوت، بالإضافة إلى شخصيات حقوقية وطبية وإعلامية بارزة مثل الدكتور غسان أبو ستة والناشط ستيفن كابوس والصحفية هالة حنينة، مما يعكس حجم الزخم الشعبي والسياسي الملتف حول هذه القضية في قلب لندن





