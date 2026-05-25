أزمة التأشيرات تعيق زيارة عراقجي إلى نيويورك وسط تقارير عن اتفاق وشيك بين واشنطن وطهران

إلغاء زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى الولايات المتحدة بسبب مشكلات في التأشيرة، تزامناً مع تسريبات تشير إلى وصول مفاوضات الملف النووي ومضيق هرمز إلى مراحلها النهائية بنسبة إنجاز تصل إلى 95 بالمئة.

شهدت الساحة الدبلوماسية الدولية تطوراً مفاجئاً عقب إعلان المتحدث باسم وزارة الخارجية ال إيران ية، إسماعيل بقائي، عن إلغاء الزيارة المقررة لوزير الخارجية ال إيران ي عباس عراقجي إلى مدينة نيويورك.

وأرجع بقائي هذا القرار إلى وجود عقبات تقنية وإجرائية تتعلق بإصدار تأشيرة الدخول للوزير الإيراني، وهو الأمر الذي حال دون تمكنه من السفر والمشاركة في الفعاليات الدبلوماسية رفيعة المستوى. وكان من المفترض أن يشارك عراقجي في جلسة خاصة ينظمها مجلس الأمن الدولي لمناقشة قضايا السلم والأمن الدوليين، وهي الجلسة التي جاءت بمبادرة تهدف إلى تعزيز الحوار والبحث عن حلول سلمية للأزمات الراهنة في المنطقة.

ويأتي هذا التعثر في الزيارة ليطرح تساؤلات حول طبيعة التوترات الدبلوماسية المستمرة بين طهران وواشنطن، رغم المؤشرات التي توحي بوجود رغبة متبادلة في التهدئة. إن إلغاء هذه الزيارة في هذا التوقيت الحساس يعكس مدى تعقيد العلاقات الثنائية، حيث تظل الإجراءات الإدارية والبروتوكولية أداة من أدوات الضغط السياسي في صراعات القوى الكبرى. وبالتوازي مع هذه العقبات الإجرائية، تمر العلاقات الإيرانية الأمريكية بمرحلة من الحراك الدبلوماسي المكثف وغير المسبوق منذ فترة طويلة.

وتشير التقارير إلى أن هناك تسارعاً ملحوظاً في وتيرة الاتصالات والرسائل المتبادلة بين العاصمتين واشنطن وطهران، وذلك في ظل جهود وساطة دؤوبة تقودها باكستان بمشاركة أطراف إقليمية أخرى تسعى جاهدة لتضييق الفجوات العميقة بين الطرفين. وتهدف هذه الوساطات إلى التوصل إلى تفاهمات شاملة تضمن استقرار المنطقة وتمنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة مباشرة. ويرى مراقبون أن هذا النشاط الدبلوماسي المكثف يعكس إدراكاً مشتركاً بضرورة إيجاد مخرج للأزمات العالقة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية والسياسية التي يواجهها الجانبان.

إن السعي نحو تفاهم محتمل يتطلب تنازلات متبادلة وشجاعة سياسية، وهو ما تحاول الوساطات الإقليمية تسهيله من خلال خلق قنوات اتصال خلفية بعيدة عن الأضواء والضغوط الإعلامية، مما يمهد الطريق لاتفاق قد يغير موازين القوى في الشرق الأوسط. وفي سياق متصل، كشف المسؤول الأمريكي السابق والمحلل السياسي سكوت جينينغز عن تفاصيل مثيرة تتعلق بتقدم المفاوضات السرية، حيث نقل عن مسؤول في إدارة الرئيس دونالد ترامب أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قد وصل إلى مراحل متقدمة جداً من النضج، لدرجة أن نسبة الإنجاز قد وصلت إلى 95 بالمئة.

وبحسب هذه التسريبات، فإن جوهر الاتفاق يرتكز على نقطتين محوريتين: الأولى هي ضمان فتح مضيق هرمز وتأمين الملاحة البحرية فيه، وهو ما سيوفر متنفساً حيوياً للاقتصاد العالمي الذي يتأثر بشدة بأي توترات في هذا الممر المائي الاستراتيجي. أما النقطة الثانية فهي معالجة الملف النووي الإيراني، حيث من المتوقع أن توافق طهران على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب كخطوة لبناء الثقة.

ومع ذلك، أوضح المصدر أن الاتفاق يتكون من مرحلتين أساسيتين، مع التأكيد على أن واشنطن تتبنى سياسة صارمة في هذا الصدد؛ إذ لن تمنح إيران أي مبالغ مالية أو تخفيفات في العقوبات الاقتصادية بشكل مسبق أو دون مقابل ملموس على الأرض. وأشار جينينغز إلى أن النقاشات الحالية تتركز على بعض الصياغات النهائية في نصوص الاتفاق، مما قد يؤدي إلى تأجيل التوقيع الرسمي لبضعة أيام إضافية حتى يتم التوافق على كل التفاصيل الدقيقة لضمان عدم وجود ثغرات قد تؤدي إلى انهيار التفاهم في المستقبل





